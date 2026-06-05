Şırnak'ta genç hemşire evinde ölü bulundu
Şırnak Devlet Hastanesi'nde görev yapan 28 yaşındaki hemşire F.Y., nöbet çıkışının ardından gittiği evinde ölü bulundu. Sabah saatlerinde kendisine ulaşamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine eve gelen ekipler, genç hemşirenin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecek.
Şırnak Merkez Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, Şırnak Devlet Hastanesi'nde görev yapan 28 yaşındaki hemşire F.Y.'den haber alınamaması üzerine arkadaşları harekete geçti.
Edinilen bilgilere göre genç hemşire, gece nöbetinin ardından evine gitti. Sabah saatlerinde telefonlarına yanıt vermemesi üzerine arkadaşları çilingir yardımıyla eve girdi.
ARKADAŞLARI HABER VERDİ
Evde yapılan kontrolde F.Y. ölü bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede genç hemşirenin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri evde ve çevresinde inceleme başlatırken, F.Y.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.