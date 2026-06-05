Haberler

Şırnak'ta genç hemşire evinde ölü bulundu

Şırnak'ta genç hemşire evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak Devlet Hastanesi'nde görev yapan 28 yaşındaki hemşire F.Y., nöbet çıkışının ardından gittiği evinde ölü bulundu. Sabah saatlerinde kendisine ulaşamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine eve gelen ekipler, genç hemşirenin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

Şırnak Merkez Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, Şırnak Devlet Hastanesi'nde görev yapan 28 yaşındaki hemşire F.Y.'den haber alınamaması üzerine arkadaşları harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre genç hemşire, gece nöbetinin ardından evine gitti. Sabah saatlerinde telefonlarına yanıt vermemesi üzerine arkadaşları çilingir yardımıyla eve girdi.

ARKADAŞLARI HABER VERDİ

Evde yapılan kontrolde F.Y. ölü bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede genç hemşirenin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri evde ve çevresinde inceleme başlatırken, F.Y.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti

Yüzde 42 oyla seçilen belediye başkanı CHP'den istifa etti

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ermenistan'da eski bakanlara yolsuzluk operasyonu

Ülkede deprem yaşanıyor! Bir dönemin kritik isimlerine operasyon
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı
İstanbul plajlarında yaz sezonu fiyatları belli oldu! Giriş ücretleri 500 TL'den başlıyor

İstanbul'da plaj sezonu cep yakacak!
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi

25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
Azerbaycanlı bürokrat İstanbul'daki otel odasında ölü bulundu

Konferans için gelen bürokrat, otel odasında ölü bulundu
Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! İki şehir arası 2,5 saate düşüyor
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı