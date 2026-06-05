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Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı

Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı
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Dolar/TL, 46,08 seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kurdaki yükselişte siyasi gelişmeler, Merkez Bankası'nın döviz satışları, rezervlerde yaşanan düşüş ve Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim etkili olurken, piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararlarına çevrildi.

Dolar/TL'de yeni rekor görüldü. Kur, güne 46,08 seviyesini test ederek başladı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Dolar, TL karşısında yılbaşından bu yana yüzde 7,37 değer kazanırken, son bir aylık yükseliş yüzde 0,56 oldu.

TCMB'DEN DÖVİZ SATIŞI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki eski yönetimin göreve gelmesi yönündeki mahkeme kararının ardından yaklaşık 10 milyar dolarlık döviz satışı yaptığı belirtildi.

Bu süreçte İran gerilimine ilişkin artan endişeler de piyasalarda etkili oldu. Yatırımcılar, siyasi gelişmelerin seçim süreci ve ekonomi politikaları üzerindeki olası etkilerini izliyor.

REZERVLERDE 20 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

Savaş öncesinde 73 milyar 432 milyon dolar seviyesinde bulunan döviz rezervi, dalgalı seyrin ardından 29 Mayıs haftasında 53 milyar 233 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın döviz rezervindeki düşüş 20 milyar 199 milyon dolar oldu.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ZAYIFLADI

Piyasalarda, savaş öncesi TCMB'nin yıl boyunca yavaş da olsa faiz indirimlerine devam edebileceği beklentisi öne çıkıyordu. Ancak siyasi belirsizlikler ve Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle ekonomistlerin önemli bir bölümü, Merkez Bankası'nın 2026'nın büyük bölümünde faiz indirimine gitmesinin zorlaştığını değerlendiriyor. Bazı piyasa aktörleri ise artan riskler nedeniyle faiz artışının da masaya gelebileceğini düşünüyor.

GÖZLER PPK TOPLANTISINDA

TCMB, 11 Haziran'daki Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti. Nisan ayındaki son PPK toplantısında politika faizi yüzde 37'de sabit tutulmuştu. Bazı ekonomistler, gecelik faizleri yüzde 40 seviyesinde tutan adımların politika faizine yansıtılmamasını "kaçırılmış fırsat" olarak değerlendirdi.

ORTA DOĞU GERİLİMİ PİYASALARI BASKILIYOR

ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerine ilişkin belirsizlik sürerken, Orta Doğu'da gerilimin tırmanması yatırımcıların risk algısını artırıyor. İran tarafından desteklenen Hizbullah'ın İsrail ile ateşkesi reddetmesi ve İsrail'in askerlerini çekmeyeceğini açıklaması, bölgede tansiyonu yüksek tutuyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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