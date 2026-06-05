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Sibel Kekilli'nin düğün dansı ve gelinliği çok konuşuldu

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Uzun süredir gözlerden uzak bir birliktelik yaşadığı Alman fotoğrafçı Andreas Daurer ile sessiz sedasız dünyaevine giren Sibel Kekilli, düğün kutlamasında yaptığı dansla çok konuşuldu. "Duvara Karşı", "Game of Thrones" ve "Karanlık Gece" gibi dünyaca ünlü projelerdeki başarılarıyla tanınan ünlü oyuncunun derin dekolteli gelinliği ve pistte döktürdüğü anlar sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

"Duvara Karşı", "Game of Thrones" ve "Karanlık Gece" gibi dünyaca ünlü projelerdeki başarılarıyla adından söz ettiren oyuncu Sibel Kekilli, uzun süredir gözlerden uzak bir birliktelik yaşadığı Alman fotoğrafçı Andreas Daurer ile sessiz sedasız dünyaevine girdi. Sadece yakın dostlarının katıldığı sade bir organizasyonla evlenen ünlü oyuncunun düğün kutlamasından paylaşılan yeni görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DERİN DEKOLTELİ MİNİMALİST GELİNLİK

Düğün töreninde geleneksel çizgilerin dışına çıkan Sibel Kekilli, derin V dekolteli ve minimalist tasarıma sahip beyaz bir elbise tercih etti. Doğal güzelliğini sade bir şıklıkla tamamlayan Kekilli’nin gelinlik tercihi, moda takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun tarzı için "Hem cesur hem sade" ve "Zarif şıklık" yorumlarında bulundu.

DÜĞÜN DANSI ÇOK KONUŞULDU

Görkemli eğlenceden basına yansıyan en dikkat çekici anlar ise Kekilli’nin düğün dansı oldu. Pistte enerjik ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken, dostlarıyla birlikte doyasıya eğlenen başarılı oyuncunun dans ettiği anlar platformlarda en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Düğün karelerini kendi hesabından esprili bir dille paylaşan Sibel Kekilli’nin fotoğrafların altına düştüğü "Kendimle evlendim" notu da takipçileri arasında esprili yorumlara neden olarak günün en çok konuşulan magazin konularından biri haline geldi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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