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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete atıldı! İşte partisi

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, siyasete atılarak MHP'ye katıldı. TBMM'deki grup toplantısında Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Yıldız, yaptığı paylaşımla kararını duyururken, Bahçeli'nin konuşmasını "tarihi ve ufuk açıcı" sözleriyle değerlendirdi.

  • Ayşegül Yıldız, MHP Grup Toplantısı'na katılarak MHP'ye katıldığını duyurdu.
  • Yıldız, Ankara programı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Şarkıcı İbrahim Tatlıses ile 2011-2013 yılları arasında evli kalan ve boşanmanın ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Ayşegül Yıldız, uzun bir aranın ardından bu kez siyasi bir gelişmeyle gündeme geldi. 

MHP GRUP TOPLANTISINA KATILDI

Ayşegül Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen MHP Grup Toplantısı'na katıldı. Toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya gelen Yıldız, MHP saflarına katıldığını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

BAHÇELİ'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Yıldız, yayımladığı videoda Devlet Bahçeli hakkında şu ifadeleri kullandı:

"MHP İl Başkanımız Sn. Volkan Yılmaz başta olmak üzere, MHP İl Teşkilatımız ve ilçe teşkilatlarımız ile Gazi Meclisimizde, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin gerçekleştirdiği TBMM Grup Toplantımıza katılarak tarihi ve ufuk açıcı hitaplarını dinledik. Toplantı sonrasında liderimizin hayır dualarını alarak kendilerini selamlama şerefine nail olduk."

Ayşegül Yıldız, Ankara programı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini de belirtti.

Yıldız paylaşımında, "Ankara programımızı, 'Fikirlerine, çizgisine ve emanetine sahip çıktığımız ve açtığı yolda gösterdiği hedefe kararlılıkla bağlı olduğumuz' Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'de dualarla yad ederek ve izinden gitme sözümüzü tazeleyerek taçlandırdık. Liderimizin izinde, tek yürek halinde mukaddes davamız ve İstanbul'umuz için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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