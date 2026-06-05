Haberler

Ergan Dağı'nda nefes kesen kaykay yarışları başladı

Ergan Dağı'nda nefes kesen kaykay yarışları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Kaykay İniş Şampiyonası (WDSC 2026), Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde başladı. 5-7 Haziran tarihlerinde 18 ülkeden 64 sporcu mücadele ediyor.

Dünya Kaykay İniş Şampiyonası (WDSC 2026), Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde başladı.

5-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda, 18 ülkeden 64 elit sporcu dünya şampiyonluğu için mücadele ediyor.

Adrenalin ve hız tutkunlarını bir araya getiren şampiyonanın ilk gününde sporcular sıralama yarışlarında piste çıktı. Ergan Dağı'nın zorlu parkurunda gerçekleştirilen yarışlar, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Şampiyona kapsamında 6 Haziran Cumartesi günü Q8 yarışları ve final müsabakaları yapılacak. Organizasyon, 7 Haziran Pazar günü 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek final yarışlarının ardından sona erecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrlanda'dan İsrailli iki bakana ambargo: Ülkeye girişleri yasaklandı

İsrailli bakanlara Avrupa kapıları kapanıyor: Bir ülke daha rest çekti
Sevdiğim Sensin dizisinde bayıltan öpücük

Türk televizyonları bunu da gördü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü

Çölde arızalanan kamyon 50 kişiye mezar oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

Erbakan'ın sözlerini hatırlatan Erdoğan'dan yeni faiz çıkışı

Koca bir mahalleyi keneler istila etti, vatandaşlar cımbızlarla toplamaya başladı

Koca bir mahalle istila edildi, vatandaş cımbızlarla avlamaya başladı
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık