Ergan Dağı'nda nefes kesen kaykay yarışları başladı
Dünya Kaykay İniş Şampiyonası (WDSC 2026), Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde başladı. 5-7 Haziran tarihlerinde 18 ülkeden 64 sporcu mücadele ediyor.
Dünya Kaykay İniş Şampiyonası (WDSC 2026), Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde başladı.
5-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda, 18 ülkeden 64 elit sporcu dünya şampiyonluğu için mücadele ediyor.
Adrenalin ve hız tutkunlarını bir araya getiren şampiyonanın ilk gününde sporcular sıralama yarışlarında piste çıktı. Ergan Dağı'nın zorlu parkurunda gerçekleştirilen yarışlar, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.
Şampiyona kapsamında 6 Haziran Cumartesi günü Q8 yarışları ve final müsabakaları yapılacak. Organizasyon, 7 Haziran Pazar günü 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek final yarışlarının ardından sona erecek. - ERZİNCAN