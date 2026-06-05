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Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü

Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
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Mali'den yola çıkan yolcuları taşıyan bir kamyonun Sahra Çölü'nde arızalanması sonucu en az 50 kişi susuzluktan hayatını kaybetti. Günlerce çölde mahsur kalan yolculardan yalnızca iki kişi yardım çağırmak için yerleşim yerine ulaşabildi. Kurtarma ekipleri dönüş yolunda ise başka bir arızalı kamyonda mahsur kalan 60'tan fazla kişiyi sağ olarak kurtardı.

  • Mali'den Nijer'e giden bir kamyon Sahra Çölü'nde arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü.
  • Yalnızca iki yolcu çölü aşarak yardım çağrısı yapabildi.
  • Kurtarma ekipleri dönüş yolunda akü arızalı başka bir kamyonda 60'tan fazla kişiyi kurtardı.

Afrika ülkesi Mali'den hareket eden bir grup yolcuyu taşıyan kamyon, Nijer'in kuzeyindeki Sahra Çölü'nde arızalandı. Nijer ile Cezayir arasındaki önemli sınır geçiş noktalarından Assamaka'nın yaklaşık 80 kilometre batısında mahsur kalan yolcular, günlerce yardım bekledi.

Yetkililer, kamyondaki yolculardan yalnızca iki kişinin çölü aşarak Assamaka'ya ulaşabildiğini ve yardım çağrısında bulunduğunu açıkladı. Yapılan incelemelerde, susuzluk nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

GÜNLERCE ARACI TAMİR ETMEYE ÇALIŞTILAR

Nijer'in Agadez Valiliği tarafından yapılan açıklamada, mahsur kalan yolcuların aşırı sıcaklıkların etkili olduğu ve su temininin son derece zor olduğu bir bölgede hayatta kalmaya çalıştığı belirtildi. Yolcuların günlerce bozulan kamyonu tamir etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı ifade edildi.

Arama kurtarma ekipleri olay yerine ulaştıklarında kamyonun çevresinde çok sayıda cansız bedenle karşılaştı. Hayatını kaybedenlerin toplu mezara defnedildiği bildirildi.

DÖNÜŞ YOLUNDA BİR KAMYON DAHA BULUNDU

Kurtarma ekipleri dönüş yolunda, akü arızası nedeniyle üç gündür çölde mahsur kalan ve içinde 60'tan fazla kişinin bulunduğu başka bir kamyon tespit etti. Nijer askerlerinin de destek verdiği ekipler, bitkin düşen yolculara su dağıttı ve aracı tamir ederek bölgeden tahliye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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