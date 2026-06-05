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Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı

Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
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Galatasaray'a yönelik açıklamaları nedeniyle yargılanan Erman Toroğlu beraat ederken, duruşmada yaptığı "Aylık gelirim 600-700 bin lira" açıklaması dikkat çekti.

  • Erman Toroğlu, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.
  • Mahkemede ortalama aylık gelirinin 600-700 bin lira olduğunu açıkladı.
  • Cumhuriyet savcısı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim, Erman Toroğlu'nun beraatine hükmetti.

AYLIK GELİRİNİ MAHKEMEDE AÇIKLADI

Duruşma sırasında savunma yapan Erman Toroğlu'nun gelirine ilişkin sözleri dikkat çekti. Toroğlu, mahkemede yaptığı açıklamada, "Ortalama gelirim 600-700 bin lira" ifadelerini kullandı.

"NEDEN BURADA OLDUĞUMU ANLAYAMADIM"

Hakkındaki suçlamalara ilişkin konuşan Toroğlu, "Ben neden burada olduğumu anlayamadım. Gece 10.30'da program yapıyordum. Galatasaray Başkanı'nın federasyon başkanına yaptığı hareketle ilgili bir konuyu öğrenmeye çalıştım. Ertesi gün adliyeden çağırdılar, önce tanık oldum sonra sanık oldum" dedi.

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Savunmasının devamında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın kendisine mesaj attığını öne süren Toroğlu, "Erman Hocam, seni seviyorum. Mağdur olmanı istemiyorum. Bunu gerektiği zaman açıklayacağım dedi. Bunu da burada ilk defa açıklıyorum" ifadelerini kullandı.

SAVCI CEZA İSTEDİ, MAHKEME BERAAT VERDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Erman Toroğlu'nun 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme ise yapılan yargılama sonunda Toroğlu hakkında beraat kararı verdi.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih :

asgari ücret mi alacaktı ? 30 senedir ekranlarda illaki şimdiye kadar yatırımları olmuştur. zaten 200-300 filan dese uçuklamıştı.

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