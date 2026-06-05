Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim, Erman Toroğlu'nun beraatine hükmetti.

AYLIK GELİRİNİ MAHKEMEDE AÇIKLADI

Duruşma sırasında savunma yapan Erman Toroğlu'nun gelirine ilişkin sözleri dikkat çekti. Toroğlu, mahkemede yaptığı açıklamada, "Ortalama gelirim 600-700 bin lira" ifadelerini kullandı.

"NEDEN BURADA OLDUĞUMU ANLAYAMADIM"

Hakkındaki suçlamalara ilişkin konuşan Toroğlu, "Ben neden burada olduğumu anlayamadım. Gece 10.30'da program yapıyordum. Galatasaray Başkanı'nın federasyon başkanına yaptığı hareketle ilgili bir konuyu öğrenmeye çalıştım. Ertesi gün adliyeden çağırdılar, önce tanık oldum sonra sanık oldum" dedi.

TFF BAŞKANIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Savunmasının devamında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın kendisine mesaj attığını öne süren Toroğlu, "Erman Hocam, seni seviyorum. Mağdur olmanı istemiyorum. Bunu gerektiği zaman açıklayacağım dedi. Bunu da burada ilk defa açıklıyorum" ifadelerini kullandı.

SAVCI CEZA İSTEDİ, MAHKEME BERAAT VERDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Erman Toroğlu'nun 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme ise yapılan yargılama sonunda Toroğlu hakkında beraat kararı verdi.