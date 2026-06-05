Yeşil Bursa Rallisi Başladı

TÜRKİYE otomobil sporlarının en köklü organizasyonlarından biri olan Yeşil Bursa Rallisi, Osmangazi Belediyesi önünde düzenlenen start seremonisiyle başladı. 50'nci kez motor sporları tutkunlarını buluşturan ve Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan organizasyona, 55 otomobil ve 110 sporcu katılım sağladı.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan 50'nci Yeşil Bursa Rallisi, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın da katılımıyla belediye binası önünde düzenlenen start seremonisi ile başladı. Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen rallinin basın toplantısı sabah yapılırken, 55 otomobil ve 110 sporcunun katıldığı seremonide pilotlar seyircileri selamlayarak start turu attı. Yarışmanın ilk gününde, gece etabında Hüseyinalan-Mürseller bölgesinde belirlenen 3.30 kilometrelik seyirci özel etabı gerçekleştirildi. Toplam uzunluğu 126,30 kilometre olan, Orhaneli-Keles bölgesindeki 9 özel etabın yer alacağı rallinin ikinci günü, 6 Haziran Cumartesi saat 09.00'dan itibaren başlayacak. Sürücüler, Petrol Ofisi Maxima (Göynükbelen) ve Remed Assistance (Dağgüney) etaplarını ikişer kez geçecek.

Organizasyon, 7 Haziran Pazar günü bir otelin önündeki finiş podyumunda tamamlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı