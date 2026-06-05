Cuma hangi diziler var? 5 Haziran Arka Sokaklar yeni bölüm saat kaçta?
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Arka Sokaklar bu akşam var mı? Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Arka Sokaklar neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 5 Haziran 2026 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? Cuma günü dizileri!
Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Cuma günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: Taşacak Bu Deniz
ATV: -
Kanal D: Arka Sokaklar
Show TV: -
NOW TV: -
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 HAZİRAN 2026
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 - Ana Haber
20:00 - Taşacak Bu Deniz
00:15 - Gönül Dağı
02:30 - Benim Adım Melek