Haberler

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 yılının mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon mayıs ayında yüzde 1,71 arttı, yıllık bazda yüzde 32,61 olarak gerçekleşti.

  • TÜFE Mayıs 2026'da yıllık %32,61, aylık %1,71 arttı.
  • Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yıllık %45,59 artış görüldü.
  • Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (işlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç) aylık %2,87 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 32,61 arttı, aylık yüzde 1,71 arttı.

ARALIK AYINA GÖRE YÜZDE 16,61 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış olarak gerçekleşti.

KONUT, SU VE ELEKTRİKTE YÜZDE 45,59'LUK ARTIŞ

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,86 artış, ulaştırmada %34,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %45,59 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,60, ulaştırmada 5,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,07 yüzde puan oldu.

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YÜZDE 0,48 AZALIŞ

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,48 azalış, ulaştırmada %2,03 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,28 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde -0,12, ulaştırmada 0,35 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 28 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 9 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 137 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ AYLIK YÜZDE 2,87 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,93 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,30 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,74 artış olarak gerçekleşti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti

İşte memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı

Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı

Ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artış oranı netleşti
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Türkiye güne yeni bir operasyonla başladı! 104 kişiye gözaltı kararı
Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu

Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBurak KILIÇ:

yersen tabi...ayın 3ünde açıklanması gereken enflasyon nasılsa ne hikmetse ertelenip 5 inde açıklanıyor..4.80 den 1.71e 1 ayda bayaa düzelmiş ekonomi

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMalkocoglu Göktas:

yolunuzu...

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtugba b.:

ahhh ahhh yıllardır enflasyonu durduramıyorlar

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre emre emre:

Vay be 4.80'den,1.71 e düştü enflasyon he pardon zam vakti yaklaşıyor ya temmuzda ondan enflasyon düzeldi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Asgari ücretlinin, emeklinin, memurunun içinden geçtiniz. Yatacak yeriniz yok...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Limonata versene' deyip mekanı dağıttı

"Limonata versene" deyip mekanı dağıttı
Trump Küba'yı hedef gösterdi: İran'dan sonra orayla ilgileneceğiz

Trump o ülkeyi hedef gösterdi: İran'dan sonra orayla ilgileneceğiz
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu

Annesi cenazede feryat etti: Onun yüzünden oldu, Allah belasını versin
Hakan Safi çıldırdı! 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor

Bu adamı kim durduracak? 35 milyon euroluk bir bomba daha patlattı
Restoranlarda yeni dönem! Tek kullanımlık sos paketleri tarihe karışıyor

Restoranlarda bir dönem kapanıyor
Al-Ahli'de Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye şok cevap

Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye büyük şok

Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Herkesin gözü önünde vahşice katletti
Spor sonrası evine yürüyen kadın, kendisini takip eden adama saldırdı

Spor sonrası sokakta kabusu yaşadı
Icardi için yolun sonu! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu