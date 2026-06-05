Ermenistan'da eski bakanlar hakkında yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltı kararı

Ermenistan'da yürütülen yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında, aralarında eski eğitim ve maliye bakanlarının da yer aldığı çok sayıda eski üst düzey yetkili hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ermenistan resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, eski Eğitim ve Bilim Bakanı Armen Aşotyan, eski Maliye Bakanı Gagik Haçatryan ve eski Savunma Bakanı Vigen Sarkisyan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda eski üst düzey yetkili 2009-2016'da görevlerini kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, Brusov Devlet Üniversitesine ait 451,1 metrekarelik bir taşınmazın kamu mülkiyetinden çıkarıldıktan sonra sahte bir satış işlemiyle eski Maliye Bakanı Gagik Haçatryan'ın oğlu Artyom Haçatryan adına tescil edildiğini öne sürüyor.

Brusov Devlet Üniversitesinin eski rektörü Gayane Gasparyan ile eski rektör yardımcısı Artur Avagyan'ın da haklarında gözaltı kararı çıkarılan isimler arasında yer aldığı belirtildi.

Eski Savunma Bakanı Vigen Sarkisyan'ın söz konusu dönemde üniversitenin yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü, Armen Aşotyan'ın Eğitim ve Bilim Bakanı, Gagik Haçatryan'ın ise Maliye Bakanı ve Devlet Gelirleri Komisyonu Başkanı olarak görev yaptığı hatırlatıldı.