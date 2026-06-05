Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'ndan Hasan Yeşilbudak ve Ahmet Tümer'e veda
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, libero Hasan Yeşilbudak ve orta oyuncu Ahmet Tümer ile yollarını ayırdı. Kulüp, oyunculara emekleri için teşekkür ederek veda açıklaması yaptı.
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, libero Hasan Yeşilbudak ve orta oyuncu Ahmet Tümer ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan veda açıklamasında, "Takımımızda 2 yıl forma giyen Hasan Yeşilbudak'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Takımımızda 3 yıl forma giyen Ahmet Tümer'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA / Metin Arslancan