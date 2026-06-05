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Ot biçme makinesine kolunu kaptıran kadın yaralandı

Ot biçme makinesine kolunu kaptıran kadın yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hayvanlarına yem hazırlarken kolunu ot biçme makinesine kaptıran F.A. isimli kadın ağır yaralandı, Gaziantep'e sevk edildi.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kolunu ot biçme makinesine kaptıran F.A. (36) isimli kadın yaralandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yolaltı köyünde meydana geldi. Hayvanlarına yem hazırlamak için makineye ot balyası atan F.A., sıkışan baltayı çekmek istediği sırada kolunu ot biçme makinesine kaptırdı. Kazayı gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, kolundan ağır şekilde yaralanan F.A.'ya müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı kadın, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından F.A. ileri tedavi için Gaziantep'e sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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