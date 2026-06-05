2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste! Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı hemen yazdılar
2026 Dünya Kupası öncesi hazırlanan en iyi 21 yaş altı futbolcular listesinde Türkiye'den Arda Güler ikinci, Kenan Yıldız ise yedinci sırada yer aldı.
- ESPN'in 21 yaş altı en iyi futbolcular listesinde Arda Güler ikinci, Kenan Yıldız yedinci sırada yer aldı.
- Listenin zirvesinde Barcelona ve İspanya Milli Takımı'ndan Lamine Yamal bulunuyor.
- Listede 1 Haziran 2026 itibarıyla 21 yaşında veya daha küçük olma kriteri uygulandı.
2026 Dünya Kupası için geri sayım sürerken, turnuvada forma giyecek en dikkat çekici genç yetenekler belli oldu. ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği dev organizasyon öncesi hazırlanan listede A Milli Takım'dan iki futbolcu yer aldı.
ARDA GÜLER İKİNCİ SIRADA
ESPN'in derlediği 21 yaş altı en iyi futbolcular listesinde Arda Güler ikinci sırada gösterildi. Real Madrid forması giyen milli yıldızın teknik kalitesi, oyun zekası ve maçın gidişatını değiştirme becerisi öne çıkarıldı.
Arda için yapılan değerlendirmede, genç futbolcunun olağanüstü top kontrolüne sahip olduğu ve sahada bir sonraki hamleyi hazırlama konusunda fark yarattığı vurgulandı.
KENAN YILDIZ DA LİSTEDE
Juventus forması giyen Kenan Yıldız ise listenin yedinci sırasında yer aldı. Milli futbolcunun, A Milli Takım'ın yeni jenerasyonunda öne çıkan isimlerden biri olduğu belirtildi.
Kenan'ın sol kanatta ve forvet arkasında oynayabilmesi, dar alanlardaki top kontrolü ve iki ayağını da etkili kullanması dikkat çeken özellikleri arasında gösterildi.
İLK SIRADA LAMINE YAMAL VAR
Listenin zirvesinde Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın genç yıldızı Lamine Yamal yer aldı. Portekiz'den Joao Neves üçüncü, İspanya'dan Pau Cubarsi dördüncü, Arjantin'den Nico Paz ise beşinci sırada gösterildi.
BAZI YILDIZLAR LİSTEYE GİREMEDİ
Listede yer alacak futbolcuların 1 Haziran 2026 itibarıyla 21 yaşında veya daha küçük olması kriteri dikkate alındı. Gavi'nin Barcelona'da yeterli süre alamadığı için listeye dahil edilmediği, bazı genç yeteneklerin ise milli takımlarının son kadrolarında bulunmadığı için değerlendirme dışında kaldığı belirtildi.
21 KİŞİLİK LİSTE
- Lamine Yamal - İspanya
- Arda Güler - Türkiye
- Joao Neves - Portekiz
- Pau Cubarsi - İspanya
- Nico Paz - Arjantin
- Desire Doue - Fransa
- Kenan Yıldız - Türkiye
- Warren Zaire-Emery - Fransa
- Lennart Karl - Almanya
- Yan Diomande - Fildişi Sahili
- Nico O'Reilly - İngiltere
- Kobbie Mainoo - İngiltere
- Endrick - Brezilya
- Rayan - Brezilya
- Lucas Bergvall - İsveç
- Luka Vuskovic - Hırvatistan
- Ibrahim Maza - Cezayir
- Bazoumana Toure - Fildişi Sahili
- Ibrahim Mbaye - Senegal
- Ayyoub Bouaddi - Fas
- Antonio Nusa - Norveç