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Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
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Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. Bilecen, yaptığı açıklamada yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.

  • Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP'den istifa etti.
  • Bilecen, belediye başkanlığı görevini bağımsız statüde sürdürecek.
  • CHP İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da daha önce istifa etmişti.

Mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu-Özgür Özel krizinin sürdüğü CHP'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Belediye Başkanı Hakan Bilecen, yerel yönetimde önemli bir gelişme olarak değerlendirilen istifa kararının ardından bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevini bağımsız statüde sürdüreceğini ifade etti. 

İL BAŞKANI DA İSTİFA ETMİŞTİ

Kilis’te, geçtiğimiz günlerde de CHP İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

YEREL SEÇİMDE RAKİBİNE FARK ATMIŞTI

Hakan Bilecen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Kilis halkının yüzde 41.97'luk kesiminin oyunu almıştı. Bilecen'in en yakın rakibi AK Parti'nin adayı Reşit Polat ise yüzde 27.27'de kalmıştı.

HAKAN BİLECEN KİMDİR?

Hakan Bilecen, 1987'de Kilis'te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kilis’te, yükseköğrenimini Ankara’da tamamlayan Bilecen, ihtisasını ceza hukuku alanında gerçekleştirdi. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev alan avukat Bilecen, Kilis Barosu’nda 5 yıl boyunca yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Hakan Bilecen, geçmişte CHP Kilis Merkez ilçe başkanlığı görevi de yaptı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN OSMANİYE:

kendi işlerinde kavga olursa çok istifa gelir

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Haber YorumlarıRevolver:

Akp ye geçecem de hemen değil demek istemiş

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