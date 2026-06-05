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Çorum'da gölete giren genç boğuldu

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Çorum'un Boğazkale ilçesinde arkadaşlarıyla Hoşur Göleti'ne giden 22 yaşındaki Serkan Buğdaylı, suya girdikten sonra boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, gencin cesedini sudan çıkararak otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde gölete giren 22 yaşındaki genç boğuldu.

Arkadaşlarıyla Hoşur Göleti'ne giden Serkan Buğdaylı suya girdi.

Bir süre sonra Buğdaylı'nın sudan çıkamadığını fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan Buğdaylı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Buğdaylı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Cahit Emrali
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