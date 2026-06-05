Yakıt krizi dev havayolunu vurdu: Seferler askıya alındı
Dünyanın en büyük ve en köklü havayolu şirketlerinden biri olan American Airlines, Hürmüz boğazının kapanması ile oluşan enerji krizinden nasibini aldı. Küresel enerji dalgalanmaları nedeniyle tırmanışa geçen jet yakıtı maliyetlerini gerekçe gösteren ABD'li dev, Ağustos ve Eylül aylarında bazı iç hat uçuşlarını geçici olarak askıya alma kararı aldığını duyurdu. Uygulamanın bazı hatlarda Ekim ayına kadar sürmesi bekleniyor.
- American Airlines, artan jet yakıtı maliyetleri nedeniyle Ağustos ve Eylül aylarında altı rotada seferleri geçici olarak askıya aldı.
- Askıya alınan rotalar arasında Los Angeles-Cleveland, Los Angeles-Columbus, Los Angeles-Pittsburgh, Los Angeles-Washington Dulles, Charlotte-Ontario ve Charlotte-Sacramento bulunuyor.
- Etkilenen yolculara alternatif uçuş veya ücret iadesi seçeneği sunuluyor.
ABD'li hava yolu şirketi American Airlines, son dönemde hızla yükselen jet yakıtı maliyetleri nedeniyle bazı uçuş hatlarında geçici düzenlemeye gittiğini duyurdu. Şirket, Ağustos ve Eylül aylarında belirli rotalardaki seferlerin geçici olarak askıya alınacağını açıkladı.
YOLCULARA ALTERNATİF VEYA İADE SEÇENEĞİ
Şirketten yapılan açıklamada, değişikliklerden etkilenen yolcuların başka uçuşlara yönlendirileceği ya da talep etmeleri halinde ücret iadesi alabilecekleri belirtildi. American Airlines, söz konusu düzenlemenin geçici olduğunu ve hiçbir hattın kalıcı olarak iptal edilmediğini vurguladı.
ALTI HATTA GEÇİCİ DURDURMA
Basında yer alan bilgilere göre geçici olarak askıya alınacak hatlar arasında Los Angeles-Cleveland, Los Angeles-Columbus, Los Angeles-Pittsburgh, Los Angeles-Washington Dulles ile Charlotte-Ontario ve Charlotte-Sacramento seferleri bulunuyor. Uygulamanın bazı hatlarda Ekim ayına kadar sürmesi planlanıyor.
YÜKSELEN YAKIT MALİYETLERİ ETKİLİ OLDU
Jet yakıtı, hava yolu şirketlerinin en büyük gider kalemlerinden biri olarak öne çıkarken, son aylarda yaşanan küresel enerji dalgalanmaları maliyetleri önemli ölçüde artırdı. American Airlines da artan giderler nedeniyle düşük kârlı bazı rotalarda kapasite azaltımına gitme kararı aldı.
SEKTÖR GENELİNDE BENZER ADIMLAR
Uzmanlar, yalnızca American Airlines'ın değil, birçok uluslararası hava yolu şirketinin de yükselen yakıt fiyatları nedeniyle bazı uçuşlarını azaltma, kapasite düşürme veya ek ücret uygulamalarına yöneldiğini belirtiyor.
ŞİRKETTEN GÜVENCE MESAJI
American Airlines yetkilileri, alınan kararın olağanüstü maliyet koşullarına karşı geçici bir önlem olduğunu belirterek, şirketin uçuş ağında kalıcı bir küçülme planlanmadığını ifade etti.