Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum- Samsun Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmaların hızla devam ettiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, hattın Delice- Çorum kesiminde genel ilerlemenin yüzde 25'i geçtiğini belirterek, Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza kesimlerinin de ihale edildiğini ve yer tesliminin ardından çalışmalara başlanacağını ifade etti.

3 BİN PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Toplam 293 kilometre uzunluğundaki yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice- Çorum bölümünde yaklaşık 3 bin personel ve 850 makineyle çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, kazı çalışmalarında yüzde 88'in üzerinde ilerleme sağlandığını kaydetti.

Hattaki 8 tünelde ve 31 köprüde çalışmaların devam ettiğini aktaran Uraloğlu, alt ve üst geçitlerle menfezlerde de yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.

ÇORUM-ANKARA 1 SAAT 20 DAKİKA OLACAK

Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak planlanan hat tamamlandığında Ankara, Kırıkkale ve Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı kurulacak.

Projenin hayata geçmesiyle Çorum- Ankara arasındaki yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek.

ANKARA-SAMSUN 2,5 SAATE DÜŞECEK

Çorum-Merzifon- Samsun etaplarının da tamamlanmasının ardından Ankara ile Samsun arasındaki seyahat süresi hızlı trenle 2,5 saate kadar düşecek.

Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınmasının hedeflendiği proje kapsamında Çorum ilk kez demir yolu ağına bağlanacak.

LOJİSTİK KORİDOR OLUŞACAK

Projenin tamamlanmasıyla Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz arasında güçlü bir lojistik koridor oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birbirine bağlayacak demir yolu hattının, boğazlardaki yük trafiğinin azaltılmasına da katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı