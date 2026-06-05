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Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Karadeniz’de Kırım Yarımadası açıklarında Türk bayraklı bir balıkçı teknesine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda hasar alan teknenin battığı, 1 balıkçının hayatını kaybettiği, 4 balıkçının da yaralandığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

"05 Haziran 2026 tarihinde Karadeniz’de (Kırım batısı, Sivastapol açıkları) Türk bayraklı DURU 67 isimli balık avlama teknesine saldırı düzenlendiği bilgisi alınmıştır.

Saldırı sonucu hasar alan DURU 67 isimli balıkçı teknesi batmıştır. Yakın bölgede bulunan BURAK KAYA isimli balıkçı teknesi, batan teknedeki 5 yaralı balıkçımızı ivedilikle tahliye ederek İnebolu istikametine doğru intikale başlamış, intikal esnasında yaralılardan durumu ağır olan 1 balıkçımız maalesef hayatını kaybetmiştir.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurumuz (TCSG-96) BURAK KAYA isimli balıkçı teknemize saat 19.20’de Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nin kuzeyinde İnebolu Limanı’na 115 deniz mili mesafede ulaşmıştır. Vefat eden balıkçımızın naaşı ve yaralı balıkçılarımız Sahil Güvenlik unsuruna transfer edilerek tıbbi müdahaleye başlanılmış ve İnebolu Limanı’na geri intikale geçilmiştir."

Umut Halavart
Umut Halavart
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ukrayna / Rusya yanlışlıkla vurmuştur , biz düşman gemisi sandıydık derler...

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