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Yunanistan'da bir ilk! Kadınlar asker ocağına girdi

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Yunanistan'da kadınlar ilk kez gönüllü askerlik hizmetine başladı. Yeni uygulama kapsamında ilk etapta 72 kadın orduya katılırken, katılımcılar erkek askerlerle aynı eğitimlerden geçecek. Yunanistan yönetimi, uygulamayla hem kadınların silahlı kuvvetlerdeki temsilini artırmayı hem de ordunun personel kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

  • Yunanistan'da kadınlar ilk kez gönüllü askerlik hizmetine başladı.
  • İlk etapta 72 kadın orduya katıldı, programın genişletilmesi planlanıyor.
  • 20-26 yaş arası kadınlara 12 ay süreyle gönüllü askerlik hakkı tanındı.

Yunanistan'da kadınlar ilk kez gönüllü askerlik hizmetine başladı. Savunma Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yeni uygulama kapsamında ilk etapta 72 kadın orduya katılırken, programın ilerleyen dönemde genişletilmesi planlanıyor.

Yunanistan, savunma politikalarında tarihi bir adım attı. Daha önce yalnızca profesyonel askerlik ve askeri akademiler aracılığıyla orduda görev alabilen kadınlar, ilk kez gönüllü askerlik programı kapsamında silahlı kuvvetlere katılmaya başladı.

Yeni düzenlemeyle 20-26 yaş arasındaki kadınlara 12 ay süreyle gönüllü askerlik yapma hakkı tanındı. Programa kabul edilen kadınlar, erkek askerlerle aynı eğitimleri alacak ve aynı kurallara tabi olacak.

İLK GRUP GÖREVE BAŞLADI

Yunan basınında yer alan bilgilere göre ilk aşamada 72 kadın gönüllü olarak orduya katıldı. Eğitimlerin ardından katılımcılar, belirlenen birliklerde görev yapacak. Programı tamamlayanlar ise belirli bir yaşa kadar yedek asker statüsünde tutulacak.

AMAÇ ASKERİ KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRMEK

Yunanistan Savunma Bakanlığı, uygulamanın kadınların silahlı kuvvetlerdeki temsilini artırmayı ve ordunun personel kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığını açıkladı. Savunma Bakanı Nikos Dendias daha önce yaptığı açıklamada, bu adımın ülkenin savunma reformlarının önemli bir parçası olduğunu belirtmişti.

Son yıllarda Avrupa'da artan güvenlik endişeleri nedeniyle birçok ülke askerlik sistemlerini yeniden gözden geçirirken, Yunanistan'ın kadınlara yönelik gönüllü askerlik uygulaması da bu sürecin dikkat çeken örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com
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