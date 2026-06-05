9 gündür haber alınamıyordu, cesedi çürümüş halde bulundu

Edirne'de yalnız yaşayan 64 yaşındaki Hüseyin Esperli'den 9 gündür haber alamayan komşuları, evden gelen kötü koku üzerine durumu ekiplere bildirdi. Eve giren ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, Edirne'nin Barutluk Mahallesi Mumhane Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan 64 yaşındaki Hüseyin Esperli'den yaklaşık 9 gündür haber alamayan komşuları, daireden kötü kokular gelmesi üzerine yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAPIYI İTFAİYE AÇTI

İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından eve giren sağlık görevlileri, Hüseyin Esperli'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı çalışmaların ardından Esperli'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayın şüpheli ölüm kapsamında değerlendirilmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı