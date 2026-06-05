Haberler

Aziz Yıldırım'dan ezber bozan Hakan Safi sözleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçimleri kaybetmesi halinde rakip yönetime destek vereceklerini açıkladı. Yıldırım ayrıca camiada birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

  • Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'deki seçimi kazanamaması halinde rakip yönetime destek vereceğini açıkladı.
  • Yıldırım, Fenerbahçe'de ayrışma olduğunu ve toparlanma gerektiğini söyledi.
  • Yıldırım, Fenerbahçe'de 12 yıllık başarısızlık olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. AA Spor Masası'nda konuşan Yıldırım, seçim sonuçları ne olursa olsun kulübün yanında olacaklarını belirtti.

"SEÇİLMEZSEK KARŞI TARAFI DESTEKLERİZ"

Aziz Yıldırım, seçimleri kazanamamaları halinde rakip yönetime destek vereceklerini söyledi. Tecrübeli isim, "Kulüp bizi seçerse büyük şans yakalar. Seçilmezsek de karşı tarafı destekleriz ama kısa zamanda hata yaptıklarını görürler. Bu kadar açık konuşuyorum" ifadelerini kullandı.

"AYRIŞMA VAR, TOPARLANMA GEREKİYOR"

Fenerbahçe camiasında birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini vurgulayan Aziz Yıldırım, kulüpteki ayrışmanın sona ermesi gerektiğini söyledi. Yıldırım, "Ayrışma var, toparlanma gerekiyor. Bütün camianın birleşmesi lazım. Birlik ve beraberlik olması gerekiyor" dedi.

"BAŞKAN OLMAK İÇİN GELMİYORUM"

Adaylık sürecine ilişkin de konuşan Yıldırım, başkanlık makamına ihtiyaç duymadığını belirtti. Aziz Yıldırım, "Ben başkan olmak için gelmiyorum. Her şeyim mükemmel, yaşamım güzel. Ama Fenerbahçe'nin son yıllardaki durumunu gördüğümüz için elimizi taşın altına koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"12 YILLIK BAŞARISIZLIK VAR"

Sarı-lacivertli kulübün son yıllardaki performansına değinen Yıldırım, "12 senelik başarısızlık var. Fenerbahçe'nin tarihinde böyle bir dönem yok. Bunu el birliğiyle ortadan kaldırmak gerekiyor" diye konuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti

İşte memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı

Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFuat Pinar:

Aziz bey bırak uğraşma bu işlerle artık gençlere yol ver öylede oluyor böylede at ile deve değil sonuçta dünya işi fani

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi için yolun sonu! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Yalova'da kaybolan 9 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Yalova'da kaybolan çocuk plajda ölü bulundu
9 gündür haber alınamıyordu, cesedi çürümüş halde bulundu

Kokuyu alan telefona sarıldı, korkunç gerçek 9 gün sonra ortaya çıktı
Kartal’daki duruşma için yola çıkarılan İmamoğlu cezaevine geri getirildi

Duruşma için yola çıkarıldı, 60 km sonra cezaevine geri getirildi
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Türkiye güne yeni bir operasyonla başladı! 104 kişiye gözaltı kararı
Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü

Gece yarısı kanlı infaz! Kapıyı çalıp karı-kocayı başlarından vurdu
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete atıldı! İşte partisi

İbrahim Tatlıses'in eski eşi siyasete atıldı! İşte partisi