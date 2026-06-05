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İtalya'da tarım mafyası 4 göçmen işçiyi diri diri yaktı

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İtalya'nın güneyindeki Amendolara kasabasında, göçmen işçilerin içinde bulunduğu minibüs kapıları dışarıdan tutularak ateşe verildi. Tarım mafyası bağlantılı korkunç katliamda Pakistan ve Afganistan uyruklu 4 tarım işçisi diri diri yanarak can verirken, 1 işçi arka camı kırarak alevlerin arasından kurtulmayı başardı.

  • İtalya'nın Amendolara kasabasında 1 Haziran'da göçmen işçileri taşıyan bir minibüs ateşe verildi.
  • Saldırıda Afganistan ve Pakistan uyruklu 4 tarım işçisi diri diri yanarak öldü, 1 kişi ağır yaralı kurtuldu.
  • Saldırganlar Pakistan uyruklu 'Capo'lar olarak tanımlandı ve cinayetlerin 'Ndrangheta suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

İtalya, ülkenin güneyindeki sakin bir tarım kasabası olan Amendolara’da 1 Haziran'da gerçekleşen kan donduran bir infazla sarsıldı. Yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı kasabadaki bir benzin istasyonunda, göçmen işçileri taşıyan bir minibüs ateşe verildi.

ARAÇTAKİ 4 GÖÇMEN TARIM İŞÇİSİNİ DİRİ DİRİ YAKTILAR

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen güvenlik güçleri, iki saldırganın işçilerin içinde bulunduğu minibüse yakıt döktüğünü belirledi. Canilerin, araçtaki işçilerin alevlerden kaçmasını önlemek amacıyla minibüsün kapılarını dışarıdan sıkıca tuttuğu tespit edildi. Bu acımasız saldırıda İsmet, Fazal, Vasım ve Safi adındaki Afganistan ve Pakistan uyruklu 4 genç tarım işçisi diri diri yanarak can verdi.

CAMI KIRIP ALEVLERİN ARASINDAN ATLADI

Bu cehennemden ağır yaralı olarak kurtulmayı başaran tek isim 35 yaşındaki Taj A. oldu. Taj A., minibüsün arka camını kırıp alevlerin arasından kendisini dışarı fırlatarak hayatta kalmayı başardı.

ARKASINDA TARIM MAFYASI "NDRANGHETA" MI VAR?

Katliamın yaşandığı ve yoğun olarak narenciye ile çilek hasadı yapılan bölgede, kaçak göçmen işçilerin sömürülmesi üzerine kurulu sert bir sistem işliyor. Ülke genelinde bu işçilerin saatlik ücretlerinin 3 Euro’yu bile geçmediği biliniyor.

Bu düzende, düşük ücretli işçileri işe alan ve "Capo" denilen aracı göçmenlerin rol oynadığı aktarıldı. Yetkililer, katliamı gerçekleştiren iki saldırganın da Pakistan uyruklu "Capo"lar olduğunu açıkladı. Cinayetlerin ise İtalya'nın en güçlü suç örgütlerinden biri olan “Ndrangheta” ile bağlantılı olduğu üzerinde duruluyor.

"EMİRLERİN SORGULANAMAYACAĞINI GÖSTERMEK İÇİN DERS DERS VERMEYE ÇALIŞTILAR"

Katliamdan sağ kurtulan ve hastanede tedavi gören Taj A., uğradıkları cani saldırının nedenini şu sözlerle özetledi: "Bir çiftlik evinde, yerde yatıyorduk. Günlük 45 Euro almamız gerekiyordu. Her gün paramızı istedik ama hep bir bahane buldular. Üstelik işe gitmek için bizden günlük 10 Euro yol parası kesiyorlardı. Olay günü bir kez daha paramızı isteyince aramızda kavga çıktı. Bize ders vermek istediler. Bölgedeki tüm tarım işçilerine, verilen emirlerin asla sorgulanamayacağını göstermeye çalıştılar."

Kaynak: Haberler.com
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