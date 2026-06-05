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Güney Kore Seçim Komisyonu Başkanı, seçimlerdeki oy pusulası sıkıntısının ardından istifa etti

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Güney Kore Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Roh Tae-ak, 3 Haziran'daki yerel ve parlamento ara seçimlerinde Seul'de oy pusulalarının yetersiz kalması sonucu kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine istifasını sundu. Roh, sorumluluğu üstlendiğini belirterek soruşturmaya işbirliği yapacağını söyledi.

Güney Kore Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Roh Tae-ak, 3 Haziran'daki yerel seçimler ile parlamento ara seçimlerinde başkent Seul'ün bazı bölgelerinde yaşanan oy pusulası yetersizliği nedeniyle istifasını sundu.

Yonhap'ın haberine göre Roh, 3 Haziran'daki seçimlerde Seul'deki oy pusulalarının yetersiz kalmasının kamuoyunda tepkiye yol açmasının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Tüm bu durumdan kendimi son derece sorumlu hissediyorum." ifadelerini kullanarak istifasını sunan Roh, olayla ilgili soruşturma yürütülmesi halinde işbirliği yapacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi ise Roh'un istifasının ardından seçim sürecinin bütün yönleriyle gözden geçirileceğini açıkladı.

Seul'deki Songpa ve Gangnam bölgeleri başta olmak üzere çok sayıda sandık merkezinde oy pusulasının yetersiz kaldığı, bu nedenle bazı noktalarda oy verme işlemlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Bazı seçmenlerin uzun süre bekledikten sonra oy kullanamadan sandık merkezlerinden ayrılmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Güney Kore'de 3 Haziran'da yerel seçimler ve parlamento ara seçimleri düzenlenmiş, iktidardaki Demokrat Parti galibiyet elde etmişti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
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