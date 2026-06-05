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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde katılım finans sektörüne yeni bir ivme kazandıracak iki müjdeyi açıkladı. Sektörde dev bir sinerji yaratmak adına Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım bankalarının tek çatı altında birleştirileceğini duyuran Erdoğan, Emlak Katılım'ın da önümüzdeki dönemde halka arz edileceğini belirtti.

  • Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım tek çatı altında birleştirilecek.
  • Emlak Katılım halka arz edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılım finans sektörüne büyük ivme kazandıracak iki tarihi kararı kamuoyuyla paylaştı. İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, üç kamu katılım bankasının birleştirileceğini ve Emlak Katılım'ın halka arz edileceğini duyurdu. 

EMLAK KATILIM HALKA ARZ EDİLİYOR

Konuşmasında katılım finans sektörünü güçlendirecek hamlelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılında yapılan düzenlemeyle Emlak Bankası'nın aslına uygun şekilde "Emlak Katılım" adıyla yeniden ihya edildiğini hatırlattı. Kurumun kısa sürede sektörün en dinamik aktörlerinden biri haline geldiğini belirten Erdoğan, "Emlak Katılım'ı halka arz etmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye ortak olmasına imkan sağlayacağız" dedi. 

ÜÇ BÜYÜK KATILIM BANKASI TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞİYOR

Sektörde çarpan etkisi yaratacak ikinci büyük hamlenin ise kamu katılım bankalarının birleşmesi olacağını ifade eden Erdoğan, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım'ın tek çatı altında toplanacağını açıkladı. Bu birleşmeyle birlikte kamunun katılım finansta çok daha güçlü bir konuma geleceğini vurgulayan Erdoğan, düzenlemenin gerekçesini şu şekilde aktardı: "Bir diğer hamlemiz Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım'ın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak, sektör farklı bir ivme kazanacaktır."

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

sata sata yedi bitirdi bir şey kalmadı.

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