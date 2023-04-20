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YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (13)

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (13)

Güncel Haberler

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:

İZMİR-1 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NEJAT

CEBECİ

YÜKSEK

TURİZMCİ

2

ZEKİ

KOÇAK

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

3

KAMİL

PINAR

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

HULUSİ

ARMAĞAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

5

ALPER ÇAĞRI

CEBECİ

YÜKSEK

İŞLETMECİ

6

ŞÜKRÜ

KAYA

YÜKSEK

AVUKAT

7

NALAN

EMİR

YÜKSEK

TERCÜMAN

8

İBRAHİM

KARACAN

YÜKSEK

İŞÇİ

9

BASRİ

ÇÜGEN

ORTA

SERBEST

10

RAMADAN

YAVUZ

İLK

EMEKLİ

11

MEHMET

KARA

YÜKSEK

SERBEST

12

EMRAH

DEMİRGÖZ

YÜKSEK

MÜHENDİS

13

FETHİYE TUĞBA

ERDEM

ORTA

SERBEST

14

HALİME

TAT

ORTA

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ABDURRAHMAN

BEŞER

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

2

ALİ REŞAT

ÖZTÜRK

YÜKSEK

AVUKAT

3

AHMET

KANDEMİR

İLK

SERBEST/ÖZEL

4

NEVZAT

TOPCİ

ORTA

İŞÇİ

5

GÜLLER

DİNDARİK

İLK

EV KADINI

6

CEMİL

BURKAY

YÜKSEK

AVUKAT

7

HASAN

KERPİÇ

ORTA

İŞÇİ

8

EREN

ÖZTÜRK

ORTA

işçi

9

BERFİN

ÖZTOPÇU

ORTA

SERBEST/ÖZEL

10

BERFİN

DEMİR

ORTA

İŞÇİ

11

HATİCE

TÜNAR

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

12

GÜZEL

DEMİR

İLK

EMEKLİ

13

TARIK

GENÇ

ORTA

İŞÇİ

14

NERİMAN

SÖNMEZ

İLK

EMEKLİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KEMAL İBRAHİM

OKUYAN

YÜKSEK

YAZAR

2

GİZEM

BATI AYAZ

YÜKSEK

BİYO MÜHENDİS

3

CEM

YANAR

YÜKSEK

OFİS İŞÇİSİ

4

ELİF

DOĞAN ÇİFTÇİ

YÜKSEK

KİMYAGER

5

ULAŞ

ERDOĞAN

YÜKSEK

ECZACI

6

ESEN

GÖKTOĞAN

YÜKSEK

EKONOMİST

7

DUYGU

BENZER

ORTA

TURİZMCİ

8

HAYRİYE

ÜŞÜMEZGEZER

ORTA

MUHASEBECİ

9

GÜLSEREN

ATAL

YÜKSEK

EMEKLİ HEMŞİRE

10

EMEL

RONA ÇETİN

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

11

ZAFER

YILDIRIM

YÜKSEK

YÜKSEK KİMYAGER

12

MUSTAFA

TOPTAŞ

İLK

HALI EKSPERİ

13

EYÜP OZAN

ÇAYHAN

YÜKSEK

METAL İŞÇİSİ

14EGEKAPLAN

ORTA

ÖĞRENCİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSEYİN MURAT

YURTTAŞ

YÜKSEK

AVUKAT

2

ALİ

DEMİR

YÜKSEK

ESNAF

3

EMRECAN

ALPARGUN

ORTA

İŞÇİ

4

GEZAL

ARIN

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

5

ALİ AKİF

ECE

ORTA

ÖĞRENCİ

6

TAHİR

GÜNAYDIN

YÜKSEK

EMEKLİ

7

TUBA

PEHLİVAN

YÜKSEK

İŞÇİ

8

SİNAN

KARAKÖÇEK

YÜKSEK

İŞÇİ

9

BARAN

KÖSTEK

ORTA

ÖĞRENCİ

10

MEHMET BUHA PERTEV

TUNÇ

ORTA

ÖĞRENCİ

11

MÜCAHİT MUSTAFA

EREN

ORTA

İŞÇİ

12

DEVRİM BARIŞ

ERDAĞI

ORTA

İŞÇİ

13

GÜLCAN

KARADAŞ

İLK

EV KADINI

14

HAMZA

AKSOY

ORTA

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERKAL

GÜNEL

YÜKSEK

İŞÇİ

2

CANSU

KESKİN

YÜKSEK

İŞÇİ

3

YÜKSEL

KELEŞ

ORTA

EMEKLİ

4

ZELİHA

ERTUNÇ

YÜKSEK

EMEKLİ

5

NAZİF

SÜMER

YÜKSEK

EMEKLİ

6

BEYHAN

GÜNGÖR

YÜKSEK

EMEKLİ

7

DENİZ

ÖZÇELİK

ORTA

ÖĞRENCİ

8

HATİCE

BÜLBÜL

YÜKSEK

EMEKLİ

9

YALÇIN

ŞARDAĞI

YÜKSEK

EMEKLİ

10

BERRİN

KÜÇÜK

YÜKSEK

EMEKLİ

11

ULAŞ

KARABAKIR

ORTA

ÖĞRENCİ

12

BAYRAM ALİ

AKSOY

ORTA

ESNAF

13

NURETTİN

MAMALI

YÜKSEK

EMEKLİ

14

SÜMER SAMİ

GÜREL

YÜKSEK

EMEKLİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

METİN

ALTMIŞKARA

YÜKSEK

AVUKAT

2

TUNÇ

BURUŞUKOĞLU

ORTA

SERBEST MESLEK

3

MEHTAP

PAKÇE

ORTA

SERBEST MESLEK

4

MURAT

YEŞİLYUVA

YÜKSEK

EDİTÖR

5

SELDA

KARAKUZU

İLK

EV HANIMI

6

HÜLYA

YAVUZ

İLK

EMEKLİ

7

ALİ

TİBET

İLK

FOTOĞRAFÇI

8

MUSTAFA

ÇALIŞKAN

ORTA

ESNAF

9

CİHAN

BALTA

YÜKSEK

İŞLETMECİ

10

ŞAFAK

EŞAL

ORTA

METAL KAPLAMA

11

MUAMMER

CİVAN

İLK

MÜZİSYEN

12

DERYA

ERDOĞAN

İLK

SERBEST MESLEK

13

SEZER

BORA

İLK

MÜZİSYEN

14

GÜLHAN

ALDIRMAZ

YÜKSEK

İKTİSATÇI

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CÜNEYT

OĞUZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

ALİ TUNÇ

CAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

GÜLDEREN

ÖZAFACAN ZEĞEREK

YÜKSEK

SERBEST

4

HARUN

DÜŞENKALKAN

YÜKSEK

EMEKLİ

5

BEYHAN

MUTLU

YÜKSEK

SERBEST

6

BAŞARAN

AKTAN

YÜKSEK

VETERİNER HEKİM

7

İSMAİL

YILDIZ

YÜKSEK

EMEKLİ

8

TURAN

ÇATAL

ORTA

EMEKLİ

9

TUFAN

ÖZBEK

YÜKSEK

SERBEST

10

AHMET ÖMER

ERKENCİ

ORTA

ÖĞRENCİ

11

CEM MERİH

YENER

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

12

OLCA ÖMÜR

ARAŞ

YÜKSEK

SERBEST

13

EFEYAVUZ

YURDAKUL

ORTA

ÖĞRENCİ

14

FURKAN

MOLLA

ORTA

ÖĞRENCİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERDEM

ÖKSÜZ

YÜKSEK

GENEL MÜDÜR

2

MUSTAFA

ESER

ORTA

MÜTEAHHİT

3

HAMZA

ÇATIR

YÜKSEK

TEKNİKER

4

MEHMET

ALTUNBAŞ

ORTA

ESNAF

5

FATİH

ESER

ORTA

SERBEST

6

FAİK

CENNET

İLK

İŞ İNSANI

7

İSMAİL

YILMAZ

ORTA

TEKSTİL

8

MEHMET

DUDU

YÜKSEK

MÜHENDİS

9

SALİH OKTAY

ÜMMAN

ORTA

TEKNİKER

10

ALİ

ŞENER

İLK

EMEKLİ

11

RAMAZAN

MUTLU

YÜKSEK

MOBİLYA DEKORASYONCUSU

12

MEHMET

ATAŞ

İLK

ESNAF

13

CENGİZ

BAŞTÜRK

YÜKSEK

TEKNİKER

14

OSMAN

ESER

ORTA

İŞ İNSANI

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET MUHARREM

KASAPOĞLU

YÜKSEK

BÜROKRAT

2

MAHMUT ATİLLA

KAYA

YÜKSEK

AVUKAT

3

ŞEBNEM

BURSALI

YÜKSEK

GAZETECİ

4

MEHMET ALİ

ÇELEBİ

YÜKSEK

PİLOT

5

CEMAL

BEKLE

YÜKSEK

SOSYOLOG

6

SAVCI

SAYAN

YÜKSEK

GAZETECİ

7

ENES

EFENDİOĞLU

YÜKSEK

TIP DOKTORU

8

ÖMÜR

ŞANLI

YÜKSEK

SERBEST

9

MEHMET SADIK

TUNÇ

YÜKSEK

VALİ YARDIMCISI

10

NİSA

ALPTEKİN

ORTA

SOSYAL HİZMET UZMANI

11

MEHMET SAİT

BAŞDAŞ

ORTA

SERBEST

12

SELAHATTİN SERDAR

MUÇAY

YÜKSEK

ECZACI

13

BERKAN

YILDIZHAN

YÜKSEK

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

14

HATİCE YELİZ

KARATAŞ

YÜKSEK

AVUKAT

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CEMAL

ARIKAN

YÜKSEK

ESNAF

2

BAKİ MURAT

TOP

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

YUSUF

AYDOĞAN

YÜKSEK

AVUKAT

4

ALİ OSMAN

KALKAN

ORTA

İŞÇİ

5

RUZİYE

TAN

ORTA

EV HANIMI

6

NURETTİN

YAKUT

ORTA

İŞÇİ

7

EMRAH

UYAN

YÜKSEK

BİLİŞİM

8

İSMAİL

TANAS

ORTA

ESNAF

9

RAMAZAN

DURAN

YÜKSEK

MUHASEBECİ

10

YUNUS

TOPRAK

İLK

İŞ İNSANI

11

NECATİ

KAVALCI

YÜKSEK

İŞ İNSANI

12

MERT

ERKEZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

13

SAMET

KOÇLU

YÜKSEK

ESNAF

14

ABDURRAHMAN

KAYA

ORTA

TEKNİSYEN

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN

KALYONCU

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

2

BAHADIR BUMİN

ÖZARSLAN

YÜKSEK

ÖĞRETİM ÜYESİ

3

CİHAN

ASLAN

YÜKSEK

DOKTOR

4

SALAHATTİN

ŞAHİN

ORTA

İŞLETMECİ

5

UFUK

AKSOY

ORTA

İŞ İNSANI

6

SIDIKA

TOPAL

YÜKSEK

EMEKLİ EĞİTİMCİ

7

SALİM

ARDUÇLU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

8

LOKMAN

KIZILÖRENLİ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

9

NİHAL

BAŞ

YÜKSEK

AVUKAT

10

ALİ

DURUT

İLK

İŞ İNSANI

11

ABDULLAH BATUHAN

GÜRBÜZ

YÜKSEK

YÖNETİCİ

12

HÜLYA

AYKAÇ

ORTA

EĞİTİMCİ

13

HALİT

GÖNDÜZ

ORTA

NAKLİYECİ

14

KAYHAN

DERYA

YÜKSEK

YAZILIM UZMANI

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BURCUGÜL

ÇUBUK

ORTA

SİYASETÇİ

2

ABDULMECİT

YILDIRIM

YÜKSEK

AVUKAT

3

SEMRA

KIRATLI

YÜKSEK

SERBEST

4

ERHAN

MORKOÇ

ORTA

SERBEST

5

MUSTAFA

OKÇU

ORTA

SERBEST

6

FATİH

SÜRENKÖK

YÜKSEK

HEKİM

7

SEBÜKTAY

KAAN

YÜKSEK

SERBEST

8

AREFE MERYEM

YILDIRIM

ORTA

İŞÇİ

9

HURŞİ

ATAMAN

İLK

EV KADINI

10

MEHMET

YILDIRIM

YÜKSEK

SERBEST

11

NEVİN

AYTEKİN

YÜKSEK

SERBEST

12

KEREM

AY

ORTA

SERBEST

13

BÜLENT

TEKİN

YÜKSEK

MÜHENDİS

14

HEDİYE

KORKUT

ORTA

EV KADINI

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NİLGÜN

PAL

YÜKSEK

SERBEST

2

TİJEN

ERKAN

İLK

SERBEST

3

HALİM

OĞUZ

İLK

SERBEST

4

MERVE

AKİDE

YÜKSEK

SERBEST

5

MERVE

KADİFELİ

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

6

BARIŞ

YALÇIN KAYA

ORTA

SERBEST

7

SEDAT

NALÇACI

ORTA

SERBEST

8

HAKAN

SOLAK

ORTA

SERBEST

9

SÜLEYMAN

ASKER

ORTA

SERBEST

10

OSMAN

ÜNAL

İLK

SERBEST

11

EYÜP

DEMİRBAŞ

YÜKSEK

SERBEST

12

YASİN

ŞENTÜRK

ORTA

SERBEST

13

ŞEMS KEMAL

TUNÇERİ

ORTA

SERBEST

14

MUSTAFA

DEMİR

İLK

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

OKAN

NİĞDELİ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

METİN

KOCAKURT

YÜKSEK

EMEKLİ ASKER

3

LEVENT

ÇELİ KESİR

YÜKSEK

EMEKLİ ASKER

4

NEVZAT

DAĞ

İLK

SERBEST MESLEK

5

KAZIM

ÇITIROĞLU

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

6

EMİNE BÜŞRA

TEMİZ

ORTA

SERBEST MESLEK

7

FATMA

SÖZER

YÜKSEK

İŞ İNSANI

8

BEKİR

FİDAN

İLK

İŞ İNSANI

9

BAŞAK

BALIKÇILAR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

10

ŞEYMA

SOMA

YÜKSEK

İŞ İNSANI

11

MEMDUH VEYSEL

KOŞAR

ORTA

İŞ İNSANI

12

LATİF

YILMAZ

ORTA

İŞ İNSANI

13

TALAT

DENİZ

ORTA

İŞ İNSANI

14

MEHMET

MÜREN

ORTA

İŞ İNSANI

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SİNAN

KOYUNCU

YÜKSEK

SERBEST

2

AYÇA

AKSU

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

3

TUĞHAN

BÜYÜKTAŞ

ORTA

SERBEST

4

ZEHRA

ERDEN

ORTA

SERBEST

5

ERKUT

KIBRIS

YÜKSEK

SERBEST

6

MUSTAFA

ERGÜNER

YÜKSEK

SERBEST

7

NURİYE

NOHUTLU

İLK

SERBEST

8

BÜLENT

KARA

İLK

ÇİFTÇİ

9

MERT

METİN

YÜKSEK

SERBEST

10

ERKAN

AKTAŞ

YÜKSEK

MALİYE

11

İLHAN

ÇAKAR

ORTA

SERBEST

12

EMRE

GEZGİNCİ

YÜKSEK

SERBEST

13

ADEM

AKÇA

İLK

SERBEST

14

MEHMET

ERDİNÇ

ORTA

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TACETTİN

ÇOLAK

YÜKSEK

AVUKAT

2

FATMA

ÖZKULOĞLU

İLK

EV KADINI

3

ZEKİ

OLKUN

ORTA

EMEKLİ

4

ADNAN GÜRCAN

DALICI

ORTA

EMEKLİ

5

AHMET

PEKTOPAL

ORTA

EMEKLİ

6

NİHAT

TUNALI

İLK

EMEKLİ

7

DOĞAN

KAYA

İLK

İŞÇİ

8

AYŞEN

AŞIK

ORTA

EV KADINI

9

HASAN

YAYCI

İLK

İŞÇİ

10

HEDİYE EZGİ

ALPOĞUZ

YÜKSEK

İŞÇİ

11

İBRAHİM

BAYER

ORTA

İŞÇİ

12

SAKİNE

TOSUN

YÜKSEK

İŞÇİ

13

UFUK

KAYHAN

YÜKSEK

İŞÇİ

14

ZAFER

KURTULUŞ

ORTA

İŞÇİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

VURAL

TURAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

EMİNE

GÜLEÇ

İLK

SERBEST MESLEK

3

YAŞAR YUSUF

SÜVEREN

ORTA

EMEKLİ

4

ÇAĞLAR

KARA

ORTA

ŞOFÖR

5

MÜKREMİL

BABUR

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

6

HASAN

YAMAN

ORTA

İŞ İNSANI

7

SERKAN

TUTUM

YÜKSEK

ŞOFÖR

8

FİKRET

ONAR

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

9

SELAMİ

SELÇUK

YÜKSEK

EMEKLİ

10

SÜLEYMAN

ÇELİK

ORTA

EMEKLİ

11

AYKUT BURAK

BULUT

YÜKSEK

İŞ İNSANI

12

BİRKAN

AKTAY

YÜKSEK

İŞ İNSANI

13

MEHMET CAN

KARA

İLK

SERBEST MESLEK

14

CEREN

BAĞDATLI

ORTA

ÖĞRENCİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÇAĞDAŞ

CENGİZ

YÜKSEK

ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI

2

HÜSEYİN TUGAY

ŞEN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

İHSAN

SEFA

YÜKSEK

EEMEKLİ HAVA KURMAY ALBAY

4

TUNCAY

SARIHAN

İLK

ESNAF

5

SEBAHAT

KILIÇ

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

6

BÜLENT

KARAGÖZ

YÜKSEK

AVUKAT

7

ASİL

KOCAÇINAR

YÜKSEK

AVUKAT

8

ELFİDE NUR

ATALAY

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

9

AYŞE GÜL

BATIGÜN

YÜKSEK

KİMYA MÜHENDİSİ

10

ARMAĞAN

GÖRENEL

YÜKSEK

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

11

ABDULLAH

KARŞILAYAN

ORTA

ELEKTİRİK TEKNİSYENİ

12

FÜSÜN

İKİKARDEŞ

YÜKSEK

GAZETECİ

13

ALİ

ÖZGÜR

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

14

İNCİLAY

ESEN

YÜKSEK

PEDAGOG

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÜSTÜNDAĞ

ÖNALAN

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

2

SERVET

SAKCI

İLK

KUAFÖR

3

AYKUT

ARMAĞAN

ORTA

İŞ İNSANI

4

YAĞMUR

SARI

ORTA

EV HANIMI

5

REMZİ

ERCİYAS

İLK

ESNAF

6

EDANUR

EKMEKÇİOĞLU

YÜKSEK

KUYUMCU

7

BEDRİYE

İYEM

ORTA

ÖĞRENCİ

8

SONER

MÜKYEN

ORTA

İŞ İNSANI

9

SAMİ

ASLAN

ORTA

İŞ İNSANI

10

BUSEM

KAYİM

ORTA

İŞ İNSANI

11

NERGİS

GÜLTEPE

ORTA

İŞ İNSANI

12

ALİCAN

SALDAMLI

ORTA

ESNAF

13

SERHAT

ATABEY

İLK

İŞ İNSANI

14

AYŞE

AKAR

İLK

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YÜKSEL

TAŞKIN

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2

AHMET TUNCAY

ÖZKAN

YÜKSEK

GAZETECİ

3

SEVDA

ERDAN KILIÇ

YÜKSEK

AVUKAT

4

MURAT

BAKAN

YÜKSEK

AVUKAT

5

EDNAN

ARSLAN

YÜKSEK

ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

6

SEDA

KAYA ÖSEN

YÜKSEK

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

7

HAYDAR

ALTINTAŞ

YÜKSEK

SANAYİCİ - İŞ İNSANI

8

DEVRİM BARIŞ

ÇELİK

YÜKSEK

SİYASET BİLİMİ - SİYASAL DAVRANIŞ UZMANI

9

SEFER

İPEKLİ

ORTA

İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK

10

GÜLDEM

ATABAY

YÜKSEK

EKONOMİST - YAZAR

11

12

ŞAHBAL

FULYA

ARAŞ

ALÇAY

YÜKSEK

YÜKSEK

HEKİM - PROFESÖR - ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSTİ

ENDÜSTRİYEL TASARIMCI HALKLA ILI.ŞKILER

13

MEHMET ŞAHİN

FIRAT

YÜKSEK

İŞ İNSANI

14

BİRGÜL

DEĞİRMENCİ

YÜKSEK

SERBEST AVUKAT

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DURSUN MÜSAVAT

DERVİŞOĞLU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

ÜMİT

ÖZLALE

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

3

ÖZTÜRK

KESKİN

ORTA

YÖNETİCİ

4

ÜLKÜ

DOĞAN

YÜKSEK

AVUKAT

5

ALİ

TOPÇU

YÜKSEK

AVUKAT

6

FİGEN

YILDIRIM

YÜKSEK

MÜŞAVİR

7

LÜTFİ İLTERİŞ

ÖNEY

YÜKSEK

BİLİŞİM UZMANI

8

İSMAİL AYBARS

AKSOY

YÜKSEK

İŞ İNSANI

9

ASLAN

SEZGİN

YÜKSEK

AVUKAT

10

GİZEM

ALBAŞ

YÜKSEK

YÖNETİCİ

11

KAAN

ALTINDAĞ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

12

MURAT

ÇAKAR

YÜKSEK

AVUKAT

13

HASAN

YILDIZ

ORTA

E.ASKER

14

GÜLŞAH

SAKAR

ORTA

DİĞER

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET ZEKİ

BULUT

ORTA

SERBEST

2

SÜMEYRA

POLAT

YÜKSEK

SERBEST

3

OĞUZ

AYTAÇ

YÜKSEK

SERBEST

4

UĞUR

PEYNİRCİOĞLU

YÜKSEK

SERBEST

5

SUAT

YILMAZ

ORTA

SERBEST

6

SERPİL

DÖŞLÜ

ORTA

SERBEST

7

AHMET

KABADAYI

ORTA

SERBEST

8

LAMİA

TAŞTAN

YÜKSEK

SERBEST

9

NEVİN

MUSLU

YÜKSEK

SERBEST

10

MERTCAN

BULUT

YÜKSEK

SERBEST

11

BÜLENT

ÇERÇİ

İLK

SERBEST

12

MEHMET

BULUT

ORTA

SERBEST

13

ÖZLEM

BULUT

ORTA

SERBEST

14

İSA

ERMİŞ

YÜKSEK

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FİKRET

BAYIR

YÜKSEK

EMEKLİ SUBAY VE AKADEMİSYEN

2

ADNAN

SELVİ

YÜKSEK

AVUKAT

3

NECATİ ANIL

SENCER

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

BİRCE

TÜRKER

YÜKSEK

SERBEST

5

HATİCE

KIRKIZ

ORTA

MUHASEBE

6

KADRİYE

ÇINAROĞLU

ORTA

HEMŞİRE

7

BATUHAN

BARUT

YÜKSEK

MÜHENDİS

8

CEREN

ATAY

YÜKSEK

EV HANIMI

9

YİĞİTCAN

ÜNSAL

ORTA

ELEKTRİK TEKNİSYENİ

10

OSMAN

BİNİCİ

YÜKSEK

ESNAF

11

RECEP

KAYAN

ORTA

SERBEST

12

GÜRHAN

GÜRLEROĞLU

ORTA

OTOMOTİVCİ

13

MÜMİN

DURMAZ

YÜKSEK

GRAFİKER

14

DEFNE

ÜRKMEZ

YÜKSEK

EDEBİYATÇI

BAĞIMSIZ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FERHAN

ADEMHAN

ORTA

İŞLETMECİ

2

ALİ İHSAN

ERDENİLGEN

ORTA

BİLİŞİM FİRMASI YÖNETİCİSİ

3

VEDAT NECMETTİN

ARSLANOĞLU

ORTA

TEKNOLOJİ FİRMASI TEMSİLCİSİ

4

SEDAT

KABAY

İLK

OTEL YÖNETİCİSİ

İZMİR-2 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

RAFET

KAYA

YÜKSEK

AVUKAT

2

ERGÜN

BOYACIOĞLU

YÜKSEK

SERBEST

3

NURİ

KAYA

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

ÇAĞRI

GÖKŞEN

YÜKSEK

ASTSUBAY

5

SEFA

PİŞKİN

İLK

DANIŞMAN

6

RANA GİZEM

ZOR

YÜKSEK

MÜHENDİS

7

YUNUS EMRE

ÖZGÜN

İLK

SERBEST

8

İBRAHİM

KARACA

YÜKSEK

REKLAMCI

9

İSMAİL

YASSI KAYA

ORTA

SERBEST

10

TAYFUN

CEBECİ

ORTA

TURİZMCİ

11

AYHAN

KENDİR

İLK

SERBEST

12

BEYTULLAH

BAYAT

ORTA

SERBEST

13

ALİ

URBAŞ

ORTA

İŞ İNSANI

14

RECEP

AKŞİT

YÜKSEK

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET ALİ

SÖNMEZ

YÜKSEK

EMEKLİ

2

ABDURRAHİM

AYDIN

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

3

SAİT

DEMİR

YÜKSEK

EMEKLİ

4

MEHMET

IRĞIT

ORTA

SERBEST/ÖZEL

5

MUSTAFA FEHMİ

YAVUZ

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

6

VEYSEL

KARATAŞ

İLK

İŞÇİ

7

MEHMET SALİH

DİNDARİK

İLK

İŞÇİ

8

RAHMİ

ATAMAN

İLK

EMEKLİ

9

GÜLSÜM

ÇELİK

İLK

SERBEST/ÖZEL

10

ASKER ALİ

DEMİREL

ORTA

İŞÇİ

11

NAZIM

YARAR

ORTA

İŞÇİ

12

KADİR

DEMİR

ORTA

SERBEST/ÖZEL

13

METİN

DEMİR

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

14

SÜLEYMAN

BAY

İLK

SERBEST/ÖZEL

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÜLPERİ

PUTGÜL KÖYBAŞI

YÜKSEK

HEKİM

2

ÜLFİYE

ULUDAĞ

YÜKSEK

TEKSTİL İŞÇİSİ

3

RAHMİ

RENÇBER

YÜKSEK

EMEKLİ MÜFETTİŞ

4

ATİLLA

IŞIK

ORTA

İŞÇİ

5

CENK

KAVUT

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

6

ERSEL

ALDABAK

YÜKSEK

AVUKAT

7

CEM

GÖNENÇ

YÜKSEK

EMEKLİ HEKİM

8

ONUR

ÇELİKTAŞ

ORTA

MOTOKURYE

9

NURCAN

TABAN

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

10

FARUK

DEMİR

ORTA

ESNAF

11

HATUN

ÖZEN

ORTA

İŞÇİ

12

METİN

AYGÖREN

ORTA

ÜRETİM SORUMLUSU

13

NEŞET

PEHLİVAN

YÜKSEK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI

14

BERAT

DOĞAN

ORTA

ÖĞRENCİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MERCAN

ÜNVER

ORTA

İŞÇİ

2

KENAN

DOĞAN

ORTA

EMEKLİ

3

AHMET

DALYAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

CEM

GÖZÜAÇIK

ORTA

İŞÇİ

5

HAYDAR

SÜTÇÜ

İLK

İŞÇİ

6

DİLARA

ÖZKURT

ORTA

ÖĞRENCİ

7

SAVAŞ

GEMİCİOĞLU

YÜKSEK

İŞÇİ

8

ÖZER

AYDOĞDU

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

9

MENŞURE

KAYA

YÜKSEK

İŞÇİ

10

NAZLI GÜLÇİN

GEDLEÇ

YÜKSEK

İŞÇİ

11

ADEM FERHAN

ERDEM

ORTA

İŞÇİ

12

MERT

TORUN

ORTA

ÖĞRENCİ

13

ALİ

AKANOĞLU

YÜKSEK

İŞÇİ

14

SELİN ASYA

ARSLAN

ORTA

ÖĞRENCİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GALİP

GÜÇLÜ

YÜKSEK

EMEKLİ

2

SEVİM

YOLERİ

YÜKSEK

EMEKLİ

3

ERCAN

ÇETİN YILMAZ

ORTA

EMEKLİ

4

GONCA

YILDIZ

ORTA

ÖĞRENCİ

5

ALİ EKBER

ÖZTÜRK

ORTA

EMEKLİ

6

YUSUF

TİPİ

YÜKSEK

EMEKLİ

7

ANIL

ŞIK

ORTA

ÖĞRENCİ

8

OKTAY

TERZİ

ORTA

ESNAF

9

HALİL AZAMET

YAZICI

YÜKSEK

SPOR EĞİTMENİ

10

BERKE

YENİ

ORTA

GAZETECİ

11

OZAN

SÜRER

YÜKSEK

İŞÇİ

12

MEHMET DENİZ

YÜRÜR

YÜKSEK

DİJİTAL EĞİTİM TASARIMCISI

13

MERT

CAN

YÜKSEK

İŞÇİ

14

NACİ

ÇETİN

ORTA

EMEKLİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KORAY

GÜNÜÇ

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

MELEK

DING AZ YARALI

YÜKSEK

SİYASET BİLİMCİ

3

ÜMİT

GÖKDAN

ORTA

SERBEST MESLEK

4

GÖKHAN

ADALAR

YÜKSEK

ECZACI

5

CEYLAN

BÜYÜKKARAY

ORTA

SERBEST MESLEK

6

HAYRİ

VURMAZ

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

7

MEHMET

ONBAŞIOĞLU

ORTA

SERBEST MESLEK

8

GÖKHAN

ERÇÖMLEKÇİ

ORTA

SERBEST MESLEK

9

MEHMET

AYDOĞDU

ORTA

SERBEST MESLEK

10

BEGÜM

MERİÇ

YÜKSEK

İŞLETMECİ

11

NURTEN

TUNA

İLK

SERBEST MESLEK

12

YUNUS

ÖZBEK

YÜKSEK

HALKLA İLİŞKİLER UZMANI

13

İSMAİL

BÜYÜKKARAY

ORTA

SERBEST MESLEK

14

BEKİR

ÖZGEN

ORTA

SERBEST MESLEK

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ASUMAN ALİ

GÜVEN

YÜKSEK

EMEKLİ

2

MAHİR

BAKAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

TUĞÇE

SEMERCİOĞLU

YÜKSEK

SERBEST

4

MEVHİBE

BODUR KOLOĞLU

YÜKSEK

SERBEST

5

LEVENT

ÖREN

YÜKSEK

EMEKLİ

6

MERVE

DUMAN

ORTA

SERBEST

7

ÖMER BERK

GÖNENÇER

YÜKSEK

SERBEST

8

ALEV

GÜNYAR

YÜKSEK

SERBEST

9

BURAK

KURT

YÜKSEK

SERBEST

10

GÜRSEL

DİNKTEPE

YÜKSEK

SERBEST

11

MERT

DİKMEN

YÜKSEK

SERBEST

12

FURKAN

ASLAN

ORTA

ÖĞRENCİ

13

GÖRKEM

SÜREN

YÜKSEK

SERBEST

14

TAHA

KARAÇELİK

ORTA

ÖĞRENCİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YASİN

YARDIMCI

YÜKSEK

AVUKAT

2

ÖMRÜYE

ELİBOL

YÜKSEK

ESNAF

3

EMİRHAN

KILIÇ

ORTA

ÖĞRENCİ

4

ERTUĞRUL

TOPÇU

ORTA

SERBEST

5

NURCAN

ŞANLI

ORTA

MUHASEBE

6

BÜŞRA

ÖZDEMİR

YÜKSEK

MÜHENDİSİ

7

MELEK

ÖZTÜRKAN

ORTA

OPTİSYEN

8

HAYATİ

ATMACA

ORTA

ESNAF

9

OSMAN

DEMİR

ORTA

İŞ İNSANI

10

ABDURRAHMAN

ESER

YÜKSEK

SERBEST

11

RECEP

BURGUCU

YÜKSEK

SERBEST

12

BEKİR

SÖNMEZ

ORTA

EMEKLİ

13

YAVUZ

TAC

ORTA

İŞ İNSANI

14

HÜSEYİN GAZİ

EMRE

ORTA

ESNAF

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EYYÜP KADİR

İNAN

YÜKSEK

SERBEST

2

FEHMİ ALPAY

ÖZALAN

YÜKSEK

MİLLİ FUTBOLCU TEKNİK DİREKTÖR

3

CEYDA

BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

YAŞAR

KIRKPINAR

YÜKSEK

EKONOMİST

5

KEREM ALİ

SÜREKLİ

YÜKSEK

AVUKAT

6

MUHAMMET

DOĞAN

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

7

DİLEK

YILDIZ

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

8

İSMAİL

HANCI

YÜKSEK

AVUKAT

9

AHMET CAN

ÇELİK

ORTA

MADENCİ

10

GÜLŞEN

GEZİCİ

YÜKSEK

AVUKAT

11

HALİL

POLAT

YÜKSEK

İŞLETMECİ (GENEL)

12

VEYSEL

GÜLDOĞAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

13

GÜVEN

DEMİRAĞ

ORTA

SERBEST

14

YASİN

DEMİREL

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ABDURRAHMAN

KARAMAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

HACI MEHMET

SOLMAZ

ORTA

ESNAF

3

ÖZBEK

TAŞDEMİR

İLK

ESNAF

4

ALİ HAKAN

KÜLAHCIOĞLU

ORTA

ESNAF

5

REŞAT

SAYMAZ

ORTA

ESNAF

6

YUSUF

ŞİMŞEK

ORTA

ESNAF

7

MURAT

AVCIOĞLU

İLK

ESNAF

8

NAZİF TUNAHAN

ŞEN

YÜKSEK

ESNAF

9

HASAN HÜSEYİN

LEVENT

ORTA

ESNAF

10

REŞİDE

YAVAŞ

İLK

EV HANIMI

11

RAHMİ

ÖZBAK

ORTA

SAĞLIL ÇALIŞANI

12

HAKAN

ÇENBER

İLK

ESNAF

13

HASAN

GÖL

YÜKSEK

ELEKTRİK TEKNİKERİ

14

MUAMMER

SARI BAŞ

ORTA

ESNAF

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TAMER

OSMANAĞAOĞLU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

ABDULKADİR

BEKTAŞ

YÜKSEK

BÜROKRAT

3

İSMAİL

OBUZ

YÜKSEK

DOKTOR

4

AYŞEGÜL

EKŞİ

YÜKSEK

ECZACI

5

RECEP

AKAN

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

6

EYÜP ERİM

ERGÖREN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

7

ÇETİN

ALTIN

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

8

İHSAN GÜRKAN

TAŞKIN

YÜKSEK

İŞLETMECİ

9

AHMET DEHA

İMAL

YÜKSEK

AVUKAT

10

YİĞİT FİKRİ

ATALI

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

11

HASAN

SEKİN

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

12

ERHAN

ELİ BOL

YÜKSEK

VETERİNER HEKİM

13

MUSTAFA

ÇİNTAŞ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

14

MEHMET MERT

DOLĞAÇ

YÜKSEK

AVUKAT

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İBRAHİM

AKIN

YÜKSEK

SİYASETÇİ

2

CANAN

KEBENÇ ÖZKAN

YÜKSEK

SERBEST

3

MEVLÜT

ÜLGEN

YÜKSEK

SERBEST

4

SEVGİ

ERSAN

YÜKSEK

SERBEST

5

HASİP ERKAN

GÖKBER

YÜKSEK

SERBEST

6

MEHMET

ORTAKAYA

YÜKSEK

AVUKAT

7

ÖNDER

AKTAŞ

YÜKSEK

SERBEST

8

RAMAZAN

İDİN

YÜKSEK

SERBEST

9

AYSEL

ÖNEN TURAN

YÜKSEK

ARKEOLOG

10

ÖNDER BİROL

BIYIK

YÜKSEK

SERBEST

11

İRFAN

ALTAN

ORTA

SERBEST

12

SERKAN

ÇİFTÇİ

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

13

İSMAİL

DOĞAN

ORTA

SERBEST

14

EROL

ÇIRAK

YÜKSEK

SERBEST

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İRFAN

DEĞİRMENCİ

ORTA

GAZETECİ

2

MEHMET

KANİ

İLK

ÇİFTÇİ

3

ESER

ATAK

YÜKSEK

ŞEHİR PLANCISI

4

ADALET

KUL

YÜKSEK

TEKNİKER

5

ÖZLEM

AVCI

YÜKSEK

DOKTOR

6

AYDIN

TEPE

ORTA

İŞÇİ

7

AYKUT

YÜKSEL

ORTA

İŞÇİ

8

DENİZ

KONDİL

ORTA

İŞÇİ

9

MEVLUDASENA

YAZI BAĞLI SELANİK

YÜKSEK

AVUKAT

10

ALİ HAYDAR

ÖZTÜRK

YÜKSEK

İŞÇİ

11

GÜZEL

ÖZTÜRK

ORTA

İŞÇİ

12

OYA

OYBİR MİDİLLİLİ

YÜKSEK

EMEKLİ

13

BEYZA

YAMAN

ORTA

ÖĞRENCİ

14

MELİSA

AYDINLI

ORTA

ÖĞRENCİ

ADALET BİRLİK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYPERİ

KÖSEOĞLU

YÜKSEK

SERBEST

2

LEVENT UĞUR

ASKER

ORTA

SERBEST

3

SERVET

KELEŞ

ORTA

SERBEST

4

GÖKHAN

YILDIRIM

YÜKSEK

SERBEST

5

BİLAL

YILMAZ

ORTA

SERBEST

6

ABDULLAH

APAYDIN

ORTA

SERBEST

7

EMİNE

ÖZTÜRK

YÜKSEK

SERBEST

8

KAZIM

BOZKURT

ORTA

SERBEST

9

ŞÜKRÜ

ÇOBAN

ORTA

SERBEST

10

RIZA

YİĞİTOĞLU

İLK

SERBEST

11

MUHAMMED

KARADEMİR

ORTA

SERBEST

12

FATMAGÜL

ASLAN

ORTA

SERBEST

13

İLKCAN

BAYRAKTAROĞLU

ORTA

SERBEST

14

SELMA

ÜNAL

İLK

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İBRAHİM ETHEM

CANIDAR

ORTA

SERBEST MESLEK

2

SÜLEYMAN

BULDUK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

EMRE

KOCAKURT

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

KADİR

DEMİRTAŞ

İLK

İŞ İNSANI

5

YILDIZ

NİĞDELİ

ORTA

İŞ İNSANI

6

MÜŞERREF

CANIDAR

İLK

EV HANIMI

7

KAMİL

SAYGI

İLK

SERBEST MESLEK

8

AYŞE

FİDAN

ORTA

İŞ İNSANI

9

ÖZGÜR

ÖZEN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

10

RECEP

ÇİFTDAL

ORTA

SERBEST MESLEK

11

GÜLSEREN

UYANER BULDUK

ORTA

SERBEST MESLEK

12

HASAN

ÖZKAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

13

MEHMET

OĞUZ

YÜKSEK

MİMAR

14

DİLEK

KOCAKURT

ORTA

İŞ İNSANI

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BATUHAN

BURSALI

ORTA

SERBEST

2

MUSTAFA CÜNEYT

ERDOĞAN

YÜKSEK

SERBEST

3

ŞENER

GEZGİNCİ

YÜKSEK

SERBEST

4

GÜLSEREN

ERGÜNER

YÜKSEK

SERBEST

5

YAVUZ

AKSU

ORTA

SERBEST

6

EMİNE

BAYRAKDAR

İLK

SERBEST

7

BERK

AKSU

YÜKSEK

SERBEST

8

FIRTINA

TEMEL

YÜKSEK

SERBEST

9

ARDA

SAVAŞCIOĞULLARI

YÜKSEK

SERBEST

10

ERCAN

MUTLU

YÜKSEK

SERBEST

11

İSKENDER

GÜMÜŞ

ORTA

SERBEST

12

METİN

GÖZKAYA

ORTA

SERBEST

13

NEDİM

YURTSEVEN

ORTA

SERBEST

14

YUSUF

ARSLAN

İLK

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖZLER

ÇAKIR

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

2

LEVENT

ÇELİK

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

MUZAFFER

ÇOLAK

ORTA

EMEKLİ

4

HÜSEYİN

FAKİOĞLU

ORTA

İŞÇİ

5

FAHRİ

KAYA

ORTA

İŞÇİ

6

FATMA

OLKUN

YÜKSEK

EMEKLİ

7

AYÇA

ORAL

YÜKSEK

İŞÇİ

8

SEMRA

DALICI

ORTA

EV KADINI

9

OYA

TOLUNAY

YÜKSEK

YÖNETİCİ

10

AYŞEGÜL

ADIGÜZEL

İLK

İŞÇİ

11

AZİZ

GENÇER

ORTA

ESNAF

12

HEDİYE

KARAGEDİK

İLK

İŞÇİ

13

RECEP

KURNAZ

İLK

İŞÇİ

14

LEYLA

TUNALI

İLK

EMEKLİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FATMA

YILDIRIM ÖLMEZCAN

ORTA

İŞ İNSANI

2

NURŞAH

TURAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

SERTAŞ

ARSLAN

ORTA

SERBEST MESLEK

4

ZARİFE

UYGUN

ORTA

AŞÇI

5

ALİ TAYFUN

ÖLMEZCAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

6

AYLİN

TURAN

YÜKSEK

FİZİKÇİ

7

DOĞAN

ÇELİKTEL

ORTA

İŞ İNSANI

8

FARUK

AYDOĞMUŞ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

9

ÖMER FARUK

YILDIZ

ORTA

ÖĞRENCİ

10

EVGİN

EDİK

İLK

EĞİTİMCİ

11

DÖNE

AKMAN

İLK

AŞÇI

12

ABDULLAH

DAĞ

ORTA

SERBEST MESLEK

13

MEHTAP

KARA

ORTA

ÖZEL SEKTÖR

14

ZEHRA

KARAKÜLAH

ORTA

ÖZEL SEKTÖR

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NURİYE

KADAN

YÜKSEK

AVUKAT

2

SERHAN

BOLLUK

YÜKSEK

TIP DOKTORU

3

MELTEM

AYVALI

YÜKSEK

ECZACI

4

NİLAY

ÖZÇETİN

YÜKSEK

ECZACI

5

HÜSEYİN CEM

ZEREN

YÜKSEK

SPOR YAZARI

6

LEVENT

ÖZCİĞER

ORTA

ELEKTRİK TEKNİSYENİ

7

SAMET

KUNT

ORTA

ÖĞRENCİ

8

HASAN ATİLLA

TÜRKÖZ

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

9

MESUT

ÇALIŞKAN

YÜKSEK

KİMYAGER

10

BAİTTİN

ERBEY

İLK

İŞÇİ

11

NURTEN

KURNAZ

ORTA

EMLAKÇI

12

BETÜL

KAYA

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

13

MUSTAFA

KARAÇAY

YÜKSEK

TIP TEKNİSYENİ

14

MEHMET

İZGİ

ORTA

MAKİNE TEKNİSYENİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAKAN

İYEM

İLK

ESNAF

2

OKAN

DEMİR

ORTA

GEMİCİ

3

CANBERK

BALTACI

YÜKSEK

MUHASEBESİ

4

SERGEN

BEDEL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

FARUK

İYEM

YÜKSEK

ESNAF

6

HASRET

İLĞEN

ORTA

ÖĞRENCİ

7

ELİF

İYEM

ORTA

ÖĞRENCİ

8

EVİN

ELALMIŞ

ORTA

ÖĞRENCİ

9

ERCAN

DİLEKÇİ

YÜKSEK

ORGANİZATÖR

10

SERKAN

YIKILMAZ

ORTA

İNŞAAT

11

YİĞİTHAN

KOYUNCU

ORTA

ANTRENÖR

12

KARDELEN

BİLGİN

ORTA

ANTRENÖR

13

EMRULLAH

ÇEVİK

ORTA

ANTRENÖR

14

GÜLSAAT

ÇEVRE

ORTA

İŞLETMECİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÖKÇE

GÖKÇEN

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

2

RIFAT TURUNTAY

NALBANTOĞLU

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

3

RAHMİ AŞKIN

TÜRELİ

YÜKSEK

İKTİSATÇI PLANCI

4

MAHİR

POLAT

YÜKSEK

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

5

MEHMET SALİH

UZUN

YÜKSEK

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

6

DENİZ

YÜCEL

YÜKSEK

AVUKAT

7

MUSTAFA

BİLİCİ

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

8

HACER

FOGGO

YÜKSEK

GAZETECİ

9

ESİN

DOĞAN METİN

YÜKSEK

AVUKAT ARABULUCU

10

ALTAN

İNANÇ

YÜKSEK

İŞ İNSANI - SANAYİCİ

11

EMİNE HELİL

İNAY KINAY

YÜKSEK

ÇEVRE YÜKSEK MÜHENDİSİ

12

AYTEN

GÜLSEVER

YÜKSEK

EMEKLİ BÜROKRAT

13

NURŞEN

BALCI

YÜKSEK

BİYOLOG

14

BURAK

KOTAN

YÜKSEK

AVUKAT

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSMEN

KIRKPINAR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

YİĞİT

KARAKIŞ

YÜKSEK

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

3

ARZU

YILDIRIM

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

4

TAMER

CÜCÜ

YÜKSEK

MÜHENDİS

5

DİNCER

IŞIKTAŞ

YÜKSEK

MÜHENDİS

6

MÜJDE

HARPUT APAK

YÜKSEK

AVUKAT

7

MÜMİN

YALÇIN KAYA

YÜKSEK

İŞ İNSANI

8

YELİZ

ÇULHA

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

9

BÜLENT

UYGUR

YÜKSEK

DOKTOR

10

MİRAN

BACGEROĞLU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

11

MUSTAFA NURİ

DENİZ

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

12

NAZLI BUKET

KARASU

YÜKSEK

AVUKAT

13

MEHMET HALİS

KÖSE

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

14

MEHMET EMİN

CANTÜRK

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

LEVENT

ARAŞ

ORTA

EMEKLİ

2

HÜSEYİN

TAŞÇI

ORTA

SERBEST

3

SÜLEYMAN ÖZCAN

ERDİKLER

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

4

GİZEM

YEŞİLDAĞ

YÜKSEK

SERBEST

5

SELAMİ EDİZ

ERDOĞDU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

6

ÇAĞATAY

TAŞÇI

ORTA

SERBEST

7

MURAT

CANKARAGÖZ

ORTA

TEKNİKER

8

GÜLSEREN

ÇETİN

YÜKSEK

SERBEST

9

HÜSNÜ

YALÇIN

ORTA

SERBEST

10

MÜGE

ARAŞ

ORTA

SERBEST

11

ELİF

ŞAHİN

ORTA

SERBEST

12

ŞULE

ARAŞ

ORTA

SERBEST

13

ENVER

ARAR

ORTA

SERBEST

14

ASLI HAN

TAHMAZ

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET KAMİL

ERGENEKON

YÜKSEK

AVUKAT

2

ZELİHA

GÜREL

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

3

UMUT

ÖZYURT

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

DURMUŞ

AYDINLIKOL

YÜKSEK

EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ

5

HALİS CENK

DOLU

İLK

SERBEST

6

AHMET ALPER

KOBAL

YÜKSEK

AVUKAT

7

ÇAĞRI

ALTINIŞIK

YÜKSEK

AVUKAT

8

SERPİL

YAKAN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

9

ZEKİ

ÖNAL

ORTA

EMEKLİ POLİS MEMURU

10

SAADET DENİZAY

ÇAKRAK

YÜKSEK

YÖNETİCİ

11

YAĞIZ

METİN

YÜKSEK

MİMAR

12

ALPARSLAN

TURAN

ORTA

ÖĞRENCİ

13

ÖZGÜL

GÜLDİKEN

ORTA

İŞ İNSANI

14

TURHAN

GÜRAKSIN

ORTA

EMEKLİ

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

BAYINDIR

YÜKSEK

GENEL CERRAH

2

RAMAZAN

ÜZÜN

ORTA

SERBEST MESLEK

3

SİNAN

GÜNDOĞDU

İLK

EMEKLİ

4

KENAN

KAHRAMAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

KAHRAMANMARAŞ İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

KARAKAYA

YÜKSEK

SERBEST

2

İBRAHİM ATİLLA

EMRULLAH

YÜKSEK

SERBEST

3

FATMA

ÇAKIROĞLU

YÜKSEK

EMEKLİ

4

RAMAZAN

KARA

ORTA

SERBEST

5

DUYGU

BARDAK DERTLİ

YÜKSEK

İŞLETMECİ

6

MUHAMMET ALİ

GÖK

YÜKSEK

MUHASEBECİ

7

ÜLGER

İNCEARIK

ORTA

EMEKLİ

8

BELKIS

ÇETİNER

İLK

EMEKLİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ

KAYA

ORTA

SERBEST/ÖZEL

2

RAMAZAN

DURUK

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

3

MURAT

AŞIR

ORTA

SERBEST/ÖZEL

4

FATİH

YILDIZ

ORTA

SERBEST/ÖZEL

5

YILMAZ

HACIOSMANOĞLU

ORTA

SERBEST/ÖZEL

6

REŞİT RON AY

KURTAY

ORTA

İŞÇİ

7

MEHMET BAHA

BOZKUR

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

8

ÖZCAN

ZENGİN

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

BALIK

ORTA

TESİSATÇI

2

ALİ MERT

CANEL

ORTA

ÖĞRENCİ

3

VEYSEL

SOLAK

İLK

İNŞAAT İŞÇİSİ

4

EVREN

CANLI

ORTA

ELEKTRİKÇİ

5

İLYAS DERMAN

BOZTOK

YÜKSEK

HEKİM

6

MÜMTAZ

AKTAŞ

YÜKSEK

HEKİM

7

ŞENAY

MERMİ

İLK

EV KADINI

8

ÖZGÜR

ÇIKIN

YÜKSEK

AVUKAT

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ASLI HAN

UMAR

YÜKSEK

İŞÇİ

2

ŞEVİN

ŞENOL

YÜKSEK

SAĞLIK EMEKÇİSİ

3

TURGUT

BERBER

İLK

İŞÇİ

4

YAŞAR

DERTLİ

ORTA

İŞÇİ

5

UMUT CAN

ATMACA

YÜKSEK

İŞÇİ

6

VOLKAN

GÜLTEKİN

İLK

ÖĞRENCİ

7

MEHMET

HALİSDEMİR

ORTA

EMEKLİ

8

YİĞİT NİYAZİ

TEMİROĞLU

ORTA

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FEYZİ

ÖZDEMİR

ORTA

EMEKLİ

2

SEVİM

EMRE

ORTA

EMEKLİ

3

CENGİZ

GÖLTAŞ

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

YAĞMUR

ÇAVUŞ

ORTA

ÖĞRENCİ

5

YÜCEL

BAZO

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

6

GÖKALP

MENGÜ

YÜKSEK

İKTİSATÇI

7

ÖMER

GÖKMEN

ORTA

İŞÇİ

8

SEZAİ

KORKMAZ

ORTA

İŞÇİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYTEKİN

SELANİKLİ

İLK

OTO TAMİRCİ

2

MİHRİBAN

DÖNMEZ

ORTA

EV HANIMI

3

ÇAĞLAR

KARAKIZ

YÜKSEK

İŞLETMECİ

4

MUHAMMET ÇAĞRI

KORKMAZ

YÜKSEK

BİLGİSAYAR PROGRAMCISI

5

MUSTAFA

KALAYCI

ORTA

ESNAF

6

GÖKHAN

GEZİNMEZ

ORTA

ESNAF

7

LEVENT

HACIÜMMETOĞLU

ORTA

ESNAF

8

ESRA HABİBE

SELANİKLİ

ORTA

SERBEST MESLEK

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HİLMİ EMRE

KAZANCI

YÜKSEK

SERBEST

2

HALİL İBRAHİM

KURUÇAY

ORTA

SERBEST

3

ÖMER

CANPOLAT

YÜKSEK

SERBEST

4

DURMUŞ

KARAKAŞ

ORTA

SERBEST

5

HAMZA

ERPAYLAŞTIRAN

ORTA

SERBEST

6

ERDAL

ÇİFTÇİ

YÜKSEK

SERBEST

7

OĞUZHAN

KEKLİK

YÜKSEK

SERBEST

8

FERİHA CANSU

AKSOY KAYACIK

ORTA

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BÜLENT

İSPİR

YÜKSEK

İŞADAMI

2

NE DAT

TÜRK

YÜKSEK

AVUKAT

3

OĞUZHAN

KOCA

YÜKSEK

AVUKAT

4

SONGÜL

ZÜLKADİROĞLU

YÜKSEK

EMEKLİ

5

NEVZAT

ULUTÜRK

ORTA

İŞÇİ

6

AHMET HAKAN

KAYA

YÜKSEK

STAJER AVUKAT

7

AHMET

ARSLAN

ORTA

İŞ İNSANI

8

HAYRULLAH

CAN

YÜKSEK

DİŞ KLİNİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

VAHİT

KİRİŞCİ

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2

ÖMER ORUÇ BİLAL

DEBGİCİ

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

3

MEVLÜT

KURT

YÜKSEK

AVUKAT

4

TUBA

KÖKSAL

YÜKSEK

SOSYOLOG

5

MEHMET

ŞAHİN

YÜKSEK

SİYASET BİLİMCİ

6

HASAN

GEZGİNÇ

YÜKSEK

DİĞER UZMAN TIP DOKTORLARI

7

KORAY

KIRAÇ

YÜKSEK

SOSYOLOG

8

RAMAZAN

GÜRBAK

YÜKSEK

SERBEST

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUHAMMED

AYDOĞAR

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

2

MEHMET

DERE

YÜKSEK

EMEKLİ

3

LEVENT

PARLAK

ORTA

İŞ İNSANI

4

MAHMUT

SULAYICI

ORTA

İŞ İNSANI

5

EKREM

BEKERECİ

YÜKSEK

MÜHENDİS

6

MERVE

KIRMACI KUTLU

ORTA

EV HANIMI

7

HAKAN

ZIBA

ORTA

GSM TEKNİKERİ ESNAF

8

MİKDAT

KUZHAN

YÜKSEK

MUHASEBECİ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ZUHAL

KARAKOÇ DORA

YÜKSEK

ULUSLARARASI İLŞK. DOÇENTİ

2

TURAN

ŞAHİN

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

3

ERTUĞRUL

DOĞAN

ORTA

İŞLETMECİ

4

ÖMER

ÖZKAN

YÜKSEK

GERİ DÖNÜŞÜM UZMANI

5

AZİZ

KÖMÜRCÜ

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

6

HÜSEYİN

ÇİÇEK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

7

SERMET

YILDIZ

YÜKSEK

ÇİFTÇİ

8

MESUT

ÇAKAR

YÜKSEK

AVUKAT

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSEYİN

EROĞLU

ORTA

SERBEST

2

AYŞEGÜL

DEMİROĞLU

ORTA

ÖĞRENCİ

3

ABDULHAKİM

GÜLMEZ

İLK

SERBEST

4

NURTEN

GÜLMEZ

ORTA

İŞÇİ

5

BAHİR

HORUZ

ORTA

İŞÇİ

6

ALİ

İPER

YÜKSEK

SERBEST

7

ALİ

ARDIÇ

İLK

SERBEST

8

YUNUS

YILDIZ

YÜKSEK

MÜHENDİS

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ

BAL

YÜKSEK

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

2

ALEV NUR

CERİTLİ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

ÖZLEM

GÜR

ORTA

SERBEST MESLEK

4

ÖMÜR

ARSLAN

ORTA

İŞ İNSANI

5

KADER

BOYBAŞI

ORTA

İŞ İNSANI

6

KENAN

SİL

ORTA

İŞ İNSANI

7

NURAN

KENGER

İLK

OKUR YAZAR

8

İLKER

KÖSTEKLİ

ORTA

İŞ İNSANI

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BEKİR BAYRAM

ÇUBUKKESEN

YÜKSEK

SERBEST

2

ALİHAN

ÖZDOĞAN

ORTA

ÇİFTÇİ

3

AHMET CENGİZ

YAZAR

YÜKSEK

ANESTEZİ UZMANI

4

YUSUF

ZENİT

ORTA

OTOMOTİV

5

FAZLI

AKDEMİR

YÜKSEK

GIDA MÜHENDİSİ

6

HÜSNÜ

BALBABA

YÜKSEK

SOSYAL BİLİMLER

7

ŞİYAR

ALTIN

YÜKSEK

ANTRENÖR

8

ÖMER

POSUT

ORTA

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DOĞAN ZAFER

ÇINGI

YÜKSEK

AVUKAT

2

NİLGÜN

MAŞA

İLK

İŞÇİ

3

KADİR

AVCU

İLK

ESNAF

4

DİLAVER

ORUNCAK

İLK

İŞÇİ

5

HELİN

KAYA

YÜKSEK

YÖNETİCİ

6

MEHMET

ADIYAMAN

İLK

İŞÇİ

7

MEHMET

UĞUR

İLK

İŞÇİ

8

ŞAHİN

ÖZDEMİR

ORTA

İŞÇİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAYRETTİN

ARSLANHAN

ORTA

İŞ İNSANI

2

ECEVİT

KAVAK

ORTA

MÜTEAHHİT

3

RAMAZAN

DAĞCI

ORTA

YÖNETİCİ

4

FATMA

SÖNMEZ

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

5

NEVZAT

AKSU

ORTA

MUHASEBECİ

6

İSMAİL

AĞIR

YÜKSEK

ÇİFTÇİ

7

YILMAZ

YEŞİLAĞAÇ

İLK

İŞ İNSANI

8

AYHAN

ÖZDEMİR

ORTA

ÖZEL SEKTÖR

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

OSMAN

YILMAZ

YÜKSEK

SİSTEM ANALİZ UZMANI

2

MEHMET

GÜRBOSTAN

İLK

EMEKLİ

3

EKREM

YURDUSEV

YÜKSEK

DIŞ TİCARET

4

FATMA

YARAŞIR

ORTA

SERBEST MESLEK

5

MUSTAFA OSMAN

SARITAŞ

YÜKSEK

ESNAF

6

YUNUS EMRE

ÖZGÜN

YÜKSEK

SANAT TARİHÇİSİ

7

HÜSEYİN

MARANGOZ

ORTA

TOPOGRAF

8

AHMET

KURT

ORTA

BESİCİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MİS KELEBEK

KILIÇASLAN

ORTA

ARKEOLOG

2

MURAT

ÖZÇİL

ORTA

SERBEST

3

HARUN

ÖĞÜN

ORTA

SERBEST

4

ÖMER

ACAR

İLK

SERBEST

5

MEHMET

SİNCER

ORTA

SERBEST

6

HALİL

TÜRKMEN

ORTA

SERBEST

7

MEVLÜT

TÜRKMEN

ORTA

SERBEST

8

HASAN

KAYĞUSUZ

ORTA

SERBEST

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ

ÖZTUNÇ

YÜKSEK

GAZETECİ

2

İRFAN

KARATUTLU

YÜKSEK

TIP DOKTORU

3

MEHMET

BAĞLAR

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

4

EJDER

KAYĞUSUZ

YÜKSEK

KİMYAGER

5

NAİLE

İŞLEK

ORTA

SERBEST

6

TUFAN

YANAR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

7

AZİZ CEM

GÜNER

ORTA

ÖĞRENCİ

8

ÇAĞATAY

ATASAY

YÜKSEK

POLİS

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

ÇABUKEL

YÜKSEK

AVUKAT

2

NESLİHAN

KOCA NERGİZ

YÜKSEK

AVUKAT

3

ZİYA

DUMLUPINAR

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

4

BURAK

SERT

YÜKSEK

MÜHENDİS

5

ŞEYMA

AYTEMİZ ARSLANTÜRK

YÜKSEK

AVUKAT

6

İRFAN MERT

YIKAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

7

EMİNE

LEBLEBİCİ

YÜKSEK

BANKACI

8

SERDAL

KURTOĞLU

ORTA

İŞ İNSANI

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İSMAİL

ÖZBAY

ORTA

SERBEST

2

MELİKE

ÜNLÜ

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

ERDEM

OKUMUŞ

ORTA

SERBEST

4

NUREDDİN

FİDAN

ORTA

SAĞLIKÇI

5

AHMET

DURULAR

ORTA

SERBEST

6

ABDULKADİR

EYİCİL

ORTA

SERBEST

7

HATİCE

GÜRBÜZ

İLK

SERBEST

8

ALİ

BOZKÖSE

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALPARSLAN

KENGER

YÜKSEK

MUHASEBECİ

2

UFUK

DOĞAN

YÜKSEK

AVUKAT

3

OSMAN DOĞAN

BASTI RMACI

ORTA

RADYOCU

4

KAMBER

HARMANKAYA

YÜKSEK

AVUKAT

5

MERVE

SUYADAL

YÜKSEK

SERBEST

6

HÜSEYİN

ÇOLAK

ORTA

GAYRİMENKUL DANIŞMANI

7

YUNUS EMRE

KURT

YÜKSEK

SERBEST

8

YÜKSEL

BAĞCIOĞLU

ORTA

ESNAF

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSEYİN

ARSLANTÜRK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

MEHMET

SABANCI

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

TURAN

ORAK

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

4

YUSUF

GÜLER

YÜKSEK

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ

KARABÜK İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

RAMAZAN

GÜLER

ORTA

TEKNİSYEN

2

ÇEVRİYE

GÖKTEKİN

İLK

SERBEST

3

EMİNE

ERDEM

İLK

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ŞAKİRE

STERK

ORTA

İŞÇİ

2

DOĞAN

GÜLER

ORTA

İŞÇİ

3

MUHAMMET

DAĞLI

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CEM TAYLAN

ERDEN

YÜKSEK

UZMAN HEKİM

2

MEHMET

ÖZBAĞCI

YÜKSEK

İŞSİZ

3

AYSEL

AYDOĞDU GÜNDÜZ

YÜKSEK

MUHASEBE İŞÇİSİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SELİN

AKSOY DURU

YÜKSEK

AVUKAT

2

ERDİNÇ

EKER

ORTA

İŞÇİ

3

ŞEVVAL

DAŞDEMİR

ORTA

ÖĞRENCİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

ÇETİN

YÜKSEK

EMEKLİ

2

AYŞEGÜL

SARI TERZİ

YÜKSEK

EMEKLİ

3

BURHAN

KELEZ

YÜKSEK

EMEKLİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

RESUL

ULUPINAR

ORTA

SERBEST MESLEK

2

MUHAMMET

ÇAKIR

ORTA

SERBEST MESLEK

3

NESRİN

KOYMAT

ORTA

SERBEST MESLEK

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUHARREM UĞUR

ÜNSAL

ORTA

SERBEST

2

ÖZLEM

ÜNAL

YÜKSEK

SERBEST

3

BARIŞ

AYDEMİR

YÜKSEK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HALİL

YILDIRIM

ORTA

İŞLETMECİ

2

FATİH

KELEŞ

ORTA

ESNAF

3

ALPARSLAN GÜNGÖR

ÜSKÜP

ORTA

ÖĞRENCİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CEM

ŞAHİN

YÜKSEK

AVUKAT

2

DURMUŞ ALİ

KESKİNKILIÇ

YÜKSEK

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-KAMU

3

HÜSEYİN

GÜNDOĞDU

YÜKSEK

KİMYA MÜHENDİSİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İSMAİL

ÖZER

YÜKSEK

ESNAF

2

MEVLÜT

BAŞDEMİR

İLK

ESNAF

3

NESRİN

ADAKOĞLU

İLK

EV HANIMI

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

DÖNMEZ

ORTA

İŞ İNSANI

2

MURAT

ORHAN

ORTA

İŞ İNSANI

3

DİLEK

ÜNVER

YÜKSEK

AVUKAT

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İBRAHİM

EKER

ORTA

SERBEST

2

EZGİ

ÇADIRCI

ORTA

SERBEST

3

EFKAN

DAŞKAYA

ORTA

SERBEST

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÜNÜZ FULYA

UZ

YÜKSEK

İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİ

2

ARZU

GENLİK

YÜKSEK

EV KADINI

3

ÖZÜM

HANCI

YÜKSEK

AVUKAT

ADALET BİRLİK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EKREM

KARAASLAN

ORTA

SERBEST

2

BERRİN

GÜNAYDIN

ORTA

SERBEST

3

YÜKSEL

GÜNAYDIN

İLK

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYKUT

KASAP

ORTA

MİLLİ SPORCU

2

SEVİLAY

ÇAĞLAYAN

ORTA

EV HANIMI

3

DİLEK

YILDIRIM

ORTA

EV HANIMI

YENİLİK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BERK CAN

KUZU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

KÜBRA

KUŞHAN

YÜKSEK

MİMAR

3

SABRİ

MALKOÇ

İLK

SERBEST MESLEK

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FADİME

ÖZER

ORTA

EMEKLİ

2

İZZET

KARDAŞ

ORTA

İŞÇİ

3

RAMAZAN

BAĞCI

İLK

İŞÇİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

UĞUR

AYDIN

ORTA

İŞ İNSANI

2

MELEK

TUNCER

ORTA

EV HANIMI

3

ANIL TURAN

SAVAŞ

YÜKSEK

YÖNETİCİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

PENÇEK

ORTA

EMEKLİ MEMUR

2

KAAN

ARSLAN

YÜKSEK

GAZETECİ

3

SEHER

YEŞİLDAĞ

YÜKSEK

ECZACI

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

RAMAZAN

TURAN

İLK

İŞ İNSANI

2

SÜLEYMAN

TUNÇER

İLK

İŞ İNSANI

3

GÜL ASYA

YILDIRIM

ORTA

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CEVDET

AKAY

YÜKSEK

İŞ İNSANI YÖNETİCİ

2

ABDULLAH

ÇAKIR

YÜKSEK

EMEKLİ ELEKTRİK TEKNİKERİ

3

BAYRAM

KARADAĞ

ORTA

AĞIR SANAYİ İŞÇİSİ

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KÜBRA

DURSUN

YÜKSEK

PSİKOLOG

2

OZAN

CANYURT

YÜKSEK

YÖNETİCİ

3

GÖKÇE

ÖZDEMİR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUHAMMET

ALMATEPE

İLK

SERBEST

2

YUNUS

ÜLKEM

İLK

SERBEST

3

MUHAMMET

UYANIK

YÜKSEK

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İLHAN

ALPBOĞA

ORTA

GAZETECİ

2

YASEMİN

ODABAŞI

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

3

FURKAN

SARIOĞLU

YÜKSEK

SERBEST

KARAMAN İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SALİH

MISRAL

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

2

MUSTAFA

SAYAR

ORTA

ESNAF

3

EMİNE

ŞAHİN

İLK

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YAPRAK

ERDEM

ORTA

İŞÇİ

2

BEKİR

BAYDILLI

İLK

İŞÇİ

3

ÖMER

ÇALIŞKAN

İLK

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İBRAHİM

KÜÇÜK

YÜKSEK

ESNAF

2

UĞUR

YAZICI

YÜKSEK

AVUKAT

3

İSMET

DEMİRBAŞ

YÜKSEK

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEMİH

GÜLDALI

YÜKSEK

İŞÇİ

2

UĞUR

TAN

YÜKSEK

İŞÇİ

3

ERCAN

YAVANOĞLU

İLK

EMEKLİ

SOL PARTİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

METİN

BAKICI

ORTA

SERBEST MESLEK

2

DURMUŞ ALİ

ÖZTÜRK

YÜKSEK

ÇİFTÇİ

3

AYŞE NİLGÜN

AYDIN

ORTA

EV KADINI

GENÇ PARTİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DİLEK

ŞİMŞEK

ORTA

MEDYA PR

2

MUSTAFA

ÖZCAN

ORTA

SERBEST MESLEK

3

FURKAN

DEMİROĞLU

ORTA

ESNAF

MEMLEKET PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NECATİ

ŞENOK

YÜKSEK

SERBEST

2

EREN

YİĞİTOĞLU

ORTA

ÖĞRENCİ

3

ADEM

TANCI

YÜKSEK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MESUT

SOYFİDAN

YÜKSEK

TACİR

2

RAMAZAN

YEŞİL

İLK

ESNAF

3

AVNİ

YAĞCI

YÜKSEK

ESNAF

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SELMAN OĞUZHAN

ESER

YÜKSEK

AVUKAT

2

OSMAN

SAĞLAM

YÜKSEK

DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

3

FATMA

ÇOŞTU

YÜKSEK

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ-ORTAÖĞRETİM

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

TAŞKIRAN

ORTA

ESNAF

2

NEVZAT

AKDAĞ

İLK

ESNAF

3

GÖKHAN

ÖZYER

ORTA

MÜTEAHHİT

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MAHMUT

ÜNÜVAR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

TURAN

ŞENER

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

3

SOYDAN

EVCİ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YILDIZ

KILINÇ

ORTA

EV KADINI

2

KAYHAN

YÜKSEL

ORTA

İŞÇİ

3

ELİF

KIVIRCIK

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EZGİ

GÜLŞEN

YÜKSEK

ODYOLOG

2

KENAN

YILMAZ

ORTA

MATBAACI

3

OĞUZ

YAŞARGİL

ORTA

GRAFİK TASARIM

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

RAMAZAN

COŞKUN

İLK

SERBEST

2

CİHAN

BOZKURT

ORTA

SERBEST

3

ÖZGÜR

NİKBAY

ORTA

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERGİN SALİH

AKSOY

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

YASİN

KARALI

ORTA

SERBEST

3

ENGİN

SERTDEMİR

ORTA

SERBEST MESLEK

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

URAL

DEMİR

ORTA

SERBEST MESLEK

2

NAZİFE

SARIHAN

İLK

SERBEST MESLEK

3

DÖNDÜ

YILDIZ

YÜKSEK

TEKNOLOJİ

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EBRU

KEÇECİ

YÜKSEK

İŞÇİ

2

NEBİ

AKINCI

İLK

İŞÇİ

3

HACI

UYAR

ORTA

İŞÇİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN

ÖZASLAN

ORTA

İNŞAAT USTASI

2

CİHAT MELİH

ETLİ

ORTA

ÖĞRENCİ

3

NEJLA

MURATOĞLU

ORTA

EV HANIMI

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NESLİHAN

KAPLAN

ORTA

SERBEST

2

ENES KEREM

ŞEREFOĞLU

ORTA

SERBEST

3

ALPAY

ŞAHİN

ORTA

SERBEST

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İSMAİL ATAKAN

ÜNVER

YÜKSEK

AVUKAT

2

YUSUF

BAŞTUĞ

YÜKSEK

ÇİFTÇİ

3

HASAN

EHLİZ

ORTA

ESNAF, EMEKLİ

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ATİLA

ZORLU

YÜKSEK

DİĞER

2

ZİHNİ

KOCAERKEK

YÜKSEK

DOKTOR

3

FADİME

HARMANİZİ

YÜKSEK

AVUKAT

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SAMET

GÜNER

ORTA

SERBEST

2

HALİME

ŞENGEZER

İLK

SERBEST

3

ZÜLKİF

YONTÜRK

YÜKSEK

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SÜLEYMAN

CİVCİK

ORTA

İŞLETMECİ

2

METİN

İÇEL

ORTA

SERBEST

3

SANİYE

ÖZ

ORTA

EV HANIMI

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

KÖPÜKLÜ

ORTA

SERBEST MESLEK

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