Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe’nin Süper Lig’i ikinci sırada tamamlaması halinde Şampiyonlar Ligi macerasında karşılaşabileceği rakipler netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlileri zorlu bir eleme süreci bekliyor.
2. ELEME TURUNDA MUHTEMEL RAKİPLER
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda şu takımlarla eşleşebilir:
- Celtic, Sturm Graz ve Gornik Zabrze.
SONRAKİ TURLARDA ZORLU EŞLEŞMELER
Bir üst tura çıkılması halinde sarı-lacivertlileri daha güçlü rakipler bekliyor. 3. eleme turu ve play-off aşamasında muhtemel rakipler şu şekilde:
- Benfica, Club Brugge, Lille ve Bodø/Glimt.
ZORLU YOL, BÜYÜK HEDEF
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmesi için birden fazla güçlü rakibi elemesi gerekecek. Avrupa’nın önemli kulüplerinin yer aldığı bu yolda hata payı oldukça düşük.