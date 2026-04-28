Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açma teklifini nükleer programı içermediği gerekçesiyle yetersiz bulması petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent petrol 108,6 dolara yükselirken, WTI 96,9 dolar seviyesinde işlem gördü; artan arz endişeleri ve jeopolitik belirsizlikle birlikte fiyatlarda 110 dolar riski gündeme geldi.
- ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma ve savaşı sona erdirme teklifini yetersiz buldu.
- Brent petrolün varil fiyatı 109 doların üzerine çıktı; ABD tipi ham petrol (WTI) 96,9 dolar civarında işlem gördü.
- Analistler, krizin uzaması halinde petrol fiyatlarının 110 doların üzerine kalıcı şekilde çıkabileceğini öngörüyor.
Küresel petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizlikle yükselişini sürdürdü. Brent petrolün varil fiyatı 109 doların üzerine çıkarken, piyasalar Washington’dan gelen mesajlara odaklandı.
TRUMP TEKLİFİ YETERSİZ BULDU
İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açma ve savaşı sona erdirme teklifine ABD Başkanı Donald Trump’tan mesafeli yanıt geldi. Beyaz Saray’daki toplantıda teklifi değerlendiren Trump, özellikle nükleer programın kapsam dışında bırakılmasına karşı çıktı.
Beyaz Saray, teklifin masada olduğunu doğrularken, kabul edilip edilmeyeceğine dair net bir açıklama yapılmadı.
FİYATLAR YUKARI YÖNLÜ HAREKET ETTİ
Hürmüz Boğazı’ndaki riskler nedeniyle arz endişeleri artarken, Brent petrol 109,30 dolar seviyesine yükseldi. ABD tipi ham petrol (WTI) ise yaklaşık 96,9 dolar civarında işlem gördü.
Dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin geçtiği kritik su yolundaki belirsizlik, fiyatları yukarı çeken ana unsur olarak öne çıktı.
110 DOLAR SENARYOSU MASADA
Analistler, krizin uzaması ve anlaşma ihtimalinin zayıf kalması halinde petrol fiyatlarının 110 doların üzerine kalıcı şekilde çıkabileceğini belirtiyor.
Yatırımcılar ise jeopolitik gelişmelerin yanı sıra merkez bankası kararları ve büyük şirket bilançolarını yakından izliyor.