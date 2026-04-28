Haberler

Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'dan ilk sözler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe’den ayrılan Tedesco, “Daha yeni sözleşme konuşuyorduk, bu noktaya gelmesi çok üzücü” diyerek ayrılığın kendisi için beklenmedik olduğunu ifade etti.

  • Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı.
  • Tedesco, ayrılığın sözleşme görüşmeleri sürerken ve ikinci lig yenilgisinin ardından geldiğini söyledi.
  • Tedesco, sürdürülebilir bir yapı hedeflediklerini ancak işlerin bu noktaya gelmesinin üzücü olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe’de görevine son verilen Domenico Tedesco, ayrılık sonrası ilk kez konuştu. Alman haber ajansı DPA’ya açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, yaşanan süreci değerlendirdi.

“DAHA YENİ SÖZLEŞME KONUŞUYORDUK”

Tedesco, ayrılığın beklenmedik olduğunu vurgulayarak, “Daha yeni sözleşme uzatma konusunda görüşüyorduk. Şimdi ise ligde aldığımız ikinci yenilginin ardından yollarımızı ayırdık” ifadelerini kullandı.

“FUTBOL ÇOK HIZLI DEĞİŞİYOR”

Deneyimli teknik adam, futbol dünyasındaki hızlı değişime dikkat çekerek, “Bu, futbolun ne kadar hızlı değişen bir spor haline geldiğini bir kez daha gösteriyor” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI HEDEFLEDİK”

Göreve başladığında uzun vadeli bir plan kurduklarını belirten Tedesco, “Ben başladığımda hedefimiz birlikte sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktı. İşleri geçmişte alışılageldiğinden biraz farklı bir şekilde ele almak istedik” şeklinde konuştu.

“BU NOKTAYA GELMESİ ÜZÜCÜ”

Ayrılık sürecine dair duygularını da paylaşan Tedesco, “İşlerin bu noktaya gelmesini çok üzücü buluyorum” sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

