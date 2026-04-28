İstanbul'da Formula 1 aracını selamlayan kedi dünyada viral oldu

2021 yılından bu yana Formula 1 takviminde yer almayan Intercity İstanbul Park, imzalanan yeni anlaşmayla 2027-2032 yılları arasında yeniden yarışlara ev sahipliği yapacak. Motor sporları dünyasında büyük heyecan yaratan bu gelişme, uluslararası basında geniş yankı buldu.

TSUNODA İSTANBUL SOKAKLARINDA TANITIM TURUNA ÇIKTI

Anlaşmanın ardından Oracle Red Bull Racing pilotu Yuki Tsunoda, özel bir tanıtım çekimi için İstanbul’a geldi. Haydarpaşa Limanı, Kız Kulesi ve tarihi yarımada gibi şehrin simge noktalarında gerçekleştirilen çekimler, İstanbul’un kültürel dokusunu F1 ile buluşturdu.