Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı

Ankara’daki Elmadağ Huzurevi’nde kalan yüzde 94 engelli İlhan Dülkar’ın ölümünün ardından ortaya çıkan iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Eşi Sultan Dülkar’ın bankada “100 bin TL borç” bilgisiyle karşılaşması üzerine başlayan süreçte, huzurevi görevlilerine para transferleri yapıldığı ve kartla altın alımı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

“BANKA KARTIM ONDA” DEMİŞ

Halk TV yazarı Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, trafik kazası sonrası felç kalan ve evde bakımı zorlaşınca ailesi tarafından huzurevine yerleştirilen İlhan Dülkar’ın bir süre sonra eşini arayarak “Keşke daha önce gelseydim. Müdürle aram çok iyi. Banka kartım onda. Her şeyimi alıyorlar, odama yolluyorlar” dediği belirtildi. Ölümünden bir-iki gün önce ise “Sultan, beni dolandırdılar. Telefon faturamı yatırabilir misin?” diyerek yardım istediği ifade edildi.

ÖLÜMÜN ARDINDAN “100 BİN TL BORÇ” ŞOKU

2 Kasım 2024’te hayatını kaybeden Dülkar’ın ardından bankaya giden eşi Sultan Dülkar’a, 100 bin TL kredi borcu olduğu bilgisi verildi. Kredilerin elektronik bankacılık üzerinden çekildiği, ancak Dülkar’ın tuşlu telefon kullandığı belirtildi. İddialara göre, Dülkar’ın parasıyla önce akıllı telefon alındı, ardından hesaplarına erişilerek işlemler gerçekleştirildi.

HESAPTAN PARA TRANSFERLERİ VE ALTIN ALIMI

Yapılan incelemelerde, İlhan Dülkar’ın hesabından huzurevinde görevli Osman Kaya’nın hesabına 41 bin 600 TL, yurt görevlisi A.Ö.’nün hesabına ise 4 bin TL gönderildiği tespit edildi. Ayrıca banka kartı üzerinden 76 bin TL’lik altın alımı yapıldığı öne sürüldü. Dülkar’ın vefatının ardından aileye herhangi bir kıymetli eşya teslim edilmediği, kızlarının Ata altınlarını sorması üzerine “İlhan ağabey ölmeden önce bozdurdu” yanıtının verildiği aktarıldı.

“EN AZ 6 YAŞLI DOLANDIRILDI” İDDİASI

Sultan Dülkar’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak şikayetçi olduğu, dilekçesinde huzurevinde kalan çok sayıda yaşlı ve bakıma muhtaç kişinin benzer şekilde kandırılarak hesaplarının boşaltıldığı yönünde kanaatini dile getirdiği belirtildi.

“TORPİL” VE USULSÜZLÜK İDDİALARI

İsmail Saymaz’ın aktardığına göre; huzurevinde sosyal çalışmacı olarak görev yapan Osman Kaya’nın, AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi ve Kadın Kolları Başkanı eşi Gülizar Kaya’nın “torpili” ile kuruma vekaleten müdür olarak atandığı iddia edildi. Atamanın ardından kurumda “mobbing”, “satın almalarda usulsüzlük” ve “ölen kişilerin paralarının fatura toplanarak harcanmış gibi gösterilmesi” gibi iddiaların gündeme geldiği, ayrıca ailelerin ilgilenmediği yaşlılara vasi olunarak paralarının alındığı yönünde şikayetler bulunduğu ifade edildi.

MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın konuyla ilgili inceleme başlattığı, Elmadağ Huzurevi’ne 13 Aralık 2024’te muhakkik görevlendirildiği belirtildi. İnceleme ve disiplin süreci sonunda Osman Kaya’nın Kasım 2025’te müdürlük görevinden alındığı, ancak ihraç edilmediği ve Ankara Pursaklar’daki Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sosyal çalışmacı olarak görevine devam ettiği öğrenildi.

