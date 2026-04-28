Kaybettiği oğluna cenazede veda etti, sonrasında gözaltına alındı

Mersin’in Tarsus ilçesinde babası Aziz Çiftçi’nin kullandığı minibüsün altında kalarak yaşamını yitiren 2 yaşındaki Salih Çiftçi, toprağa verildi.

PARK EDERKEN FACİA YAŞANDI

Kaza, dün Çiçekli Mahallesi’nde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıdığı servis aracıyla evine dönen Aziz Çiftçi, minibüsü park etmeye çalıştığı sırada sokakta bulunan oğlu Salih Çiftçi’nin üzerinden geçti.

Ağır yaralanan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABA CENAZEYE KATILDI, SONRASINDA GÖZALTINA ALINDI

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Salih Çiftçi’nin cenazesi, Çiçekli Mahallesi Mezarlığı’nda defnedildi.

Oğlunun cenazesine katılan baba Aziz Çiftçi, defin işlemlerinin ardından gözaltına alınarak ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı