Kaybettiği oğluna cenazede veda etti, sonrasında gözaltına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 37 yaşındaki Aziz Çiftçi, minibüsünü park etmek isterken 2 yaşındaki oğlu Salih Çiftçi'nin üzerinden geçip ölümüne neden oldu. Cenazede oğluna veda eden baba Aziz Çiftçi, defin işlemlerinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Mersin’in Tarsus ilçesinde babası Aziz Çiftçi’nin kullandığı minibüsün altında kalarak yaşamını yitiren 2 yaşındaki Salih Çiftçi, toprağa verildi.

PARK EDERKEN FACİA YAŞANDI

Kaza, dün Çiçekli Mahallesi’nde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıdığı servis aracıyla evine dönen Aziz Çiftçi, minibüsü park etmeye çalıştığı sırada sokakta bulunan oğlu Salih Çiftçi’nin üzerinden geçti.

Ağır yaralanan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABA CENAZEYE KATILDI, SONRASINDA GÖZALTINA ALINDI

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Salih Çiftçi’nin cenazesi, Çiçekli Mahallesi Mezarlığı’nda defnedildi.

Oğlunun cenazesine katılan baba Aziz Çiftçi, defin işlemlerinin ardından gözaltına alınarak ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı

Görüntü bugün çekildi! “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi

Sürpriz teklifin perde arkası ortaya çıktı: Tüm çıkışlar kilitlendi
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu
Kadını yakarak öldüren katil, 34 yıl sonra oğlunun gözleri önünde idam edildi

Yakarak öldürdüğü kadının oğlunun gözleri önünde idam edildi