Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti

Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti
Sokak röportajlarıyla tanınan, birkaç defa tutuklanıp serbest kalan Arif Kocayıbık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti. Kocabıyık'ın rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Kocabıyık, bir önceki genel seçimlerde İYİ Parti'den Antalya milletvekili aday adayı olmuştu.

"İlave TV" adlı kanalıyla yaptığı sokak röportajlarıyla geniş bir kitleye ulaşan Arif Kocabıyık, siyasi tercihini değiştirerek CHP saflarına katıldı.

ROZETİNİ ÖZGÜR ÖZEL TAKTI

Bir önceki genel seçimlerde İYİ Parti’den Antalya milletvekili aday adayı olan ancak listeye giremeyen Kocabıyık’ın partiye katılımı, CHP Grup Toplantısı'nda resmiyet kazandı.  Arif Kocabıyık’ın parti rozeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından bizzat takıldı.

ARİF KOCABIYIK KİMDİR?

Arif Kocabıyık, 1983 Antalya doğumlu, özellikle YouTube üzerinden yayın yapan İlave TV kanalıyla tanınan bir sosyal medya içerik üreticisi ve sokak röportajcısıdır. Eski bir güvenlik görevlisi olan Kocabıyık, 2018 yılında kurduğu kanalıyla siyasi gündem ve seçim odaklı röportajlar yaparak geniş kitlelere ulaşmış, 2023 genel seçimlerinde ise İYİ Parti’den Antalya milletvekili aday adayı olmuştur. Kocabıyık, kariyeri boyunca farklı zamanlarda defalarca gözaltına alınıp defalarca tutuklanmıştır.

Turan Yiğittekin
Haber Yorumları

Bedirxan Bey:

Milleti galyana getıren gereksiz degilmi.

