Haberler

Alarmları kurun! Büyük heyecan bu gece başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı bu akşam oynanacak Bayern Münih-PSG ve yarın oynanacak Atletico Madrid-Arsenal maçlarıyla başlıyor; karşılaşmalar TRT 1’den şifresiz yayınlanacak.

Avrupa futbolunun zirvesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı başlıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği dev eşleşmeler sahne alacak.

İLK MAÇ: BAYERN MÜNİH – PSG

Yarı finalin ilk karşılaşmasında Alman devi Bayern Münih ile Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek. Mücadele salı günü saat 22.00’de oynanacak.

İKİNCİ RANDEVU: ATLETICO MADRID – ARSENAL

Yarı finalin diğer ayağında ise Atletico Madrid ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Bu kritik karşılaşma 29 Nisan Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.

DEV MAÇLAR ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Futbolseverleri sevindiren gelişme ise yayın tarafında yaşandı. Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmaları TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. Dört dev takımın finale çıkmak için mücadele edeceği bu eşleşmeler, sezonun en kritik karşılaşmaları arasında gösteriliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

