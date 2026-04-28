Alarmları kurun! Büyük heyecan bu gece başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı bu akşam oynanacak Bayern Münih-PSG ve yarın oynanacak Atletico Madrid-Arsenal maçlarıyla başlıyor; karşılaşmalar TRT 1’den şifresiz yayınlanacak.
Avrupa futbolunun zirvesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı başlıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği dev eşleşmeler sahne alacak.
İLK MAÇ: BAYERN MÜNİH – PSG
Yarı finalin ilk karşılaşmasında Alman devi Bayern Münih ile Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek. Mücadele salı günü saat 22.00’de oynanacak.
İKİNCİ RANDEVU: ATLETICO MADRID – ARSENAL
Yarı finalin diğer ayağında ise Atletico Madrid ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Bu kritik karşılaşma 29 Nisan Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.
DEV MAÇLAR ŞİFRESİZ YAYINLANACAK
Futbolseverleri sevindiren gelişme ise yayın tarafında yaşandı. Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmaları TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. Dört dev takımın finale çıkmak için mücadele edeceği bu eşleşmeler, sezonun en kritik karşılaşmaları arasında gösteriliyor.