CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında Ayaş Kaymakamını görevden alan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye ve Ankara Valisi Vasip Şahin’e teşekkür etti. Özgür Özel, “İçişleri Bakanı devletin bakanı gibi, Ankara Valisi de devletin valisi gibi hareket etmiştir. Kendilerini kutluyorum. Doğruya doğru demek, yanlışa yanlış dediğin günkü sözünün ağırlığını korur" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Özel, Ayaş Kaymakamı’nın görevden alınmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Ankara Valisi Vasip Şahin’e teşekkür etti.

“GÖREVLERİNİ YAPMIŞLARDIR”

Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “O Ayaş Kaymakamını burada batırıp ezip, sonra dönüp İçişleri Bakanı'na, Ankara Valisi'ne bir sürü şey söyleyebilirdim, şimdi söyleyemem. Çünkü o hadsizliği kaldıran, dünkünü bir kez daha kaldıran Ankara Valisi, Ankara Valisi gibi davranmıştır” dedi.

"KENDİLERİNİ KUTLUYORUM"

İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi’ne yönelik eleştiri getirmeyeceğini belirten Özel, “Bu saatten sonra İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi’ne söyleyeceğim söz yoktur; görevlerini yapmışlardır, kendilerini kutluyorum. Doğruya doğru diyoruz” ifadelerini kullandı.

"MADENCİLERİN ÇİLESİ BİTMEDİ"

Konuşmasının devamında Soma’nın üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen madencilerin çilesinin bitmediğini belirten Özel, “Doruk Madencilik işçileri Eskişehir’den yola çıktılar, Ankara’ya geldiler. Maaşlarını almak istiyorlar, sürekli ücretsiz izne çıkarılmaya isyan ediyorlar. İşçilerin 23 Nisan’da çocuklarıyla nasıl bir araya geldiğini gördük. Ne yapmışlar da polis her seferinde karşılarında? Adım atanı gözaltına alıyorlar. Bu sabah gazeteleri açtık, Salih Yurdakul kardeşimizin evinden çıkan alışveriş listesi… Bu mücadele hepimizin onur mücadelesidir. Böyle bir fotoğraf çektirilmesin diye, hiç yolu yok, bir sonraki seçim kazanılacak. Şimdi burada bu madenciler hayatını kaybederken mi ödeyeceksiniz? Bu madencinin Soma’da olduğu gibi ölüsünün değeri var da dirisinin neden değeri yok kardeşim? Bir an önce bu sorunu çözün. Bir an önce bu sorunu çözün" şeklinde konuştu. 

Olgun Kızıltepe
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekiliyor

Petrol piyasasında BAE depremi! Yarım asırlık üyelik bitiyor

Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç isim talip

Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç talip

Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan'ı vurdu

Kan ve gözyaşı dursun istemiyor! Yine saldırdılar

Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşandı

12 yıllık evlilik tek celsede bitti
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı

Neler oluyor? Son 72 saatte radara takılan hareketlilik tedirgin etti
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam

En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan rakam
Kuzey Kore'de infazlar iki katına çıktı! Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar

İnfazlar iki katına çıktı! Kim bunu yapanı direkt idam ediyor
Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşandı

12 yıllık evlilik tek celsede bitti
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı

Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi

Adaylık için son kararlarını verdiler!