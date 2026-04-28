CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Özel, Ayaş Kaymakamı’nın görevden alınmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Ankara Valisi Vasip Şahin’e teşekkür etti.

“GÖREVLERİNİ YAPMIŞLARDIR”

Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “O Ayaş Kaymakamını burada batırıp ezip, sonra dönüp İçişleri Bakanı'na, Ankara Valisi'ne bir sürü şey söyleyebilirdim, şimdi söyleyemem. Çünkü o hadsizliği kaldıran, dünkünü bir kez daha kaldıran Ankara Valisi, Ankara Valisi gibi davranmıştır” dedi.

"KENDİLERİNİ KUTLUYORUM"

İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi’ne yönelik eleştiri getirmeyeceğini belirten Özel, “Bu saatten sonra İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi’ne söyleyeceğim söz yoktur; görevlerini yapmışlardır, kendilerini kutluyorum. Doğruya doğru diyoruz” ifadelerini kullandı.

"MADENCİLERİN ÇİLESİ BİTMEDİ"

Konuşmasının devamında Soma’nın üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen madencilerin çilesinin bitmediğini belirten Özel, “Doruk Madencilik işçileri Eskişehir’den yola çıktılar, Ankara’ya geldiler. Maaşlarını almak istiyorlar, sürekli ücretsiz izne çıkarılmaya isyan ediyorlar. İşçilerin 23 Nisan’da çocuklarıyla nasıl bir araya geldiğini gördük. Ne yapmışlar da polis her seferinde karşılarında? Adım atanı gözaltına alıyorlar. Bu sabah gazeteleri açtık, Salih Yurdakul kardeşimizin evinden çıkan alışveriş listesi… Bu mücadele hepimizin onur mücadelesidir. Böyle bir fotoğraf çektirilmesin diye, hiç yolu yok, bir sonraki seçim kazanılacak. Şimdi burada bu madenciler hayatını kaybederken mi ödeyeceksiniz? Bu madencinin Soma’da olduğu gibi ölüsünün değeri var da dirisinin neden değeri yok kardeşim? Bir an önce bu sorunu çözün. Bir an önce bu sorunu çözün" şeklinde konuştu.