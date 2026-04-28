Trump’tan Kral Charles’ı gülümseten itiraf: Annem ona aşıktı

ABD’nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Washington’a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla, Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump tarafından karşılandı. Törenin en dikkat çeken anı, Başkan Trump’ın İskoç kökenli merhum annesi Mary Anne MacLeod Trump üzerinden kurduğu samimi diyalog oldu.

"GENÇ CHARLES NE KADAR TATLI!"

Kürsüde, annesinin Britanya mirasına olan bağlılığını vurgulayan Başkan Trump, arkasında oturan Kral Charles’a dönerek şu ifadeleri kullandı:

"Annem İskoçya doğumluydu ve Kraliyet Ailesi’ne tek kelimeyle aşıktı. Televizyonun başına kilitlenir ve bana, 'Donald bak, genç Charles ne kadar tatlı' derdi. Annem resmen size âşıktı! Buna inanabiliyor musunuz? Şu an bizi izlerken ne düşündüğünü merak ediyorum."

TÖREN ALANI KAHKALARLA ÇINLADI

Başkan Trump’ın, 2000 yılında ölen annesinin İskoç kimliğini hatırlatarak yaptığı bu espri karşısında Kral Charles tebessüm ederken, tüm şıklığı ile Trump'ın arkasında oturan First Lady'niN de gülmeden edemediği görüldü. Trump'ın bu sözlerinin ardından tören alanı kahkahalarla çınladı.

İskoçya’nın Lewis Adası’nda doğup büyüyen bir annenin oğlu olan Trump’ın bu sözleri, 250. yıl dönümü etkinliklerinde ABD ve Birleşik Krallık arasındaki tarihsel ve ailevi bağların altını çizen sembolik bir an olarak kayıtlara geçti.