Kırkikindi yağışları geliyor! Tarih belli, hava bir anda dönecek

Hafta ortasından itibaren etkisini göstermesi beklenen soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde hava koşullarını köklü şekilde değiştirecek. Günlerdir etkili olan güneşli hava yerini kapalı gökyüzüne bırakırken, sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş yaşanacak. Meteorolojik verilere göre gök gürültülü sağanak yağışlar birçok bölgede etkili olacak.

"KIRKİKİNDİ" YAĞIŞLARI BAŞLIYOR

Halk arasında "kırkikindi" olarak bilinen yağışlar özellikle İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde yeniden sahneye çıkıyor. Öğle saatlerinden sonra etkisini artıran bu yağışlar, kısa sürede şiddetlenerek ani sel ve su baskını riskini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, günün ikinci yarısında dışarıda bulunacak vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

BATI GÜNEŞLİ, DOĞU YAĞIŞLI

Yarın batı ve güney bölgelerde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, doğu kesimlerde sağanak yağışlar etkisini sürdürecek. İstanbul ve İzmir’de daha sakin bir hava görülmesi beklenirken, Ankara başta olmak üzere İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağışlar gün boyu devam edecek.

HAFTA SONU YAĞIŞ ZİRVE YAPACAK

Cuma günü itibarıyla yurt genelini etkisi altına alacak yağışlı sistem, cumartesi günü en yoğun seviyesine ulaşacak. Gökyüzünün tamamen kapanmasıyla birlikte sıcaklıklar hızla düşecek ve serin hava etkisini artıracak. Hafta sonu plan yapan vatandaşların hava koşullarını göz önünde bulundurarak programlarını gözden geçirmesi öneriliyor.

İSTANBUL VE ANKARA’DA SICAKLIKLAR SERT DÜŞECEK

İstanbul’da hafta sonu sıcaklıkların 11 dereceye kadar gerilemesi ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Ankara’da ise bugün başlayan yerel yağışlar, cuma günü itibarıyla 13 dereceye kadar düşen sıcaklıklarla birlikte gün boyu sürecek yağmura dönüşecek.

Haftaya yüksek sıcaklıklarla başlayan İzmir’de de hava koşulları hızla değişecek. Perşembe gününden itibaren Ege üzerinden gelecek yağışlı sistemle birlikte sıcaklıklar 21 derece seviyelerine inecek. Hafta sonuna doğru kentte sağanak yağış ve serin hava etkili olacak.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Yetkililer, özellikle ani bastıran sağanak yağışların oluşturabileceği sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istiyor. Kısa süreli ancak etkili olması beklenen yağışlar, özellikle öğleden sonra saatlerinde hayatı olumsuz etkileyebilir.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

28 NİSAN SALI



29 NİSAN ÇARŞAMBA



30 NİSAN PERŞEMBE



1 MAYIS CUMA



2 MAYIS CUMARTESİ