YDS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) açıklandığını duyurdu.

Ösym tarafından yapılan açıklamada, "5 Nisan tarihinde uygulanan 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2026-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Nisan tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

