Beyaz Saray kapısında bilek güreşi: Kral Charles, Trump’ın ‘Pençesinden’ elini böyle kurtardı!

Washington DC, tarihi günlerinden birini yaşarken Beyaz Saray’ın bahçesi, daha önce eşi benzeri görülmemiş diplomatik bir güç gösterisine sahne oldu. 1939’dan bu yana ABD topraklarını ziyaret eden ilk Britanya Kralı unvanıyla Washington’a ayak basan 3. Charles, Beyaz Saray’ın kapısında Donald Trump tarafından karşılandı. Ancak bu tarihi buluşmaya, iki lider arasındaki sıcak selamlaşmadan ziyade, kameralara saniye saniye yansıyan o "gerilimli" tokalaşma damga vurdu.

Donald Trump ve Kral 3. Charles, dünya basınının karşısına geçtiğinde atmosfer bir anda elektrikle doldu. Trump, kendisiyle özdeşleşen o meşhur "kendine çekme" taktiğini uygulayarak Kral’ın elini sertçe kavradı. Ancak Britanya’nın çiçeği burnunda hükümdarı, bu hamleye boyun eğmeyeceğini saniyeler içinde kanıtladı. Trump, Kral Charles’ı kendi çekim alanına dahil etmeye çalışırken; Charles, vücut dilini ustaca kullanarak elini kararlı bir şekilde geriye doğru çekti.

O anlarda ikili arasındaki gerginlik yüzlerine yansıyan zoraki gülümsemelerle gizlenmeye çalışılsa da, ortaya çıkan görüntü tam anlamıyla bir "tokalaşma savaşı" olarak kayıtlara geçti. Protokol uzmanları, Charles’ın bu direncinin Britanya monarşisinin "dik duruşunu" simgelediğini belirtirken, sosyal medya bu anları "Diplomatik bilek güreşi" başlıklarıyla manşetlere taşıdı.

Liderler arasında soğuk rüzgarlar eserken, eşlerin selamlaşması ortamdaki gerginliği bir nebze olsun yumuşattı. First Lady Melania Trump, her zamanki zarafetiyle Kraliçe Camilla’yı karşıladı. Melania’nın Kraliçe Camilla’yı her iki yanağından samimiyetle öptüğü anlar, liderlerin sert tavırlarıyla tam bir tezat oluşturdu. Kraliçe Camilla ve Melania arasındaki bu sıcak diyalog, Beyaz Saray protokolünün "insani" yüzünü temsil ederken, iki ülke arasındaki dostluğun eşler üzerinden devam ettiği yorumlarına neden oldu.

Kral 6. George’un 1939’daki tarihi ziyaretinden tam 87 yıl sonra gerçekleşen bu buluşma, sadece bir nezaket ziyareti değil, aynı zamanda yeni dünya düzeninde İngiltere ve ABD arasındaki stratejik bağların bir testi niteliğindeydi. Ancak görünen o ki, Trump’ın "Önce Amerika" mottosu ile Charles’ın geleneksel İngiliz vakarı, daha ilk saniyede Beyaz Saray’ın kapısında çarpıştı.

Dünya şimdi bu "tokalaşma savaşının" ardından yapılacak kapalı kapılar ardındaki görüşmeleri merak ediyor. Charles ve Trump arasındaki bu ilk fiziksel temasın ağırlığı, önümüzdeki günlerde iki ülke arasındaki diplomasi trafiğinin ne kadar "çetin" geçeceğinin de en net habercisi oldu.