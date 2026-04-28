Otomotiv devinden radikal karar! Yeni otomobil için en ucuz 2 modeli kaldırdı

Audi, ürün gamında önemli bir değişikliğe giderek en erişilebilir modelleri arasında yer alan A1 ve Q2’nin üretimini sonlandırdı. Marka, bu iki modelin yerine tamamen elektrikli yeni bir giriş seviyesi araç sunmaya hazırlanıyor.

A1 VE Q2 DÖNEMİ SONA ERDİ

2010 yılından bu yana markanın giriş segmentinde yer alan A1 ile 2016’da piyasaya çıkan en küçük SUV modeli Q2, yeni nesilleriyle yoluna devam etmeyecek.

Bu adım, Audi’nin daha premium ve elektrik odaklı bir stratejiye yöneldiğinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

YENİ GİRİŞ MODELİ: A2 E-TRON

Audi, A1 ve Q2’nin yerini alacak model olarak A2 e-tron’u konumlandırıyor. Tamamen elektrikli olarak geliştirilen modelin 2026 sonbaharında tanıtılması planlanıyor.

Yeni aracın Almanya’daki Ingolstadt fabrikasında üretileceği ifade ediliyor.

EFSANE İSİM GERİ DÖNÜYOR

A2 modeli, markanın geçmişinde önemli bir yer tutuyor. 1999 ile 2005 yılları arasında üretilen ilk nesil A2, hafif yapısı ve farklı tasarımıyla öne çıkmıştı. Yeni A2 e-tron ile bu isim, elektrikli otomobil döneminde yeniden kullanıcılarla buluşacak.

ELEKTRİKLİ MODELLERE AĞIRLIK VERİLECEK

Audi’nin bu kararı, içten yanmalı motorlu giriş modellerinden çıkış sürecinin hızlandığını ortaya koyuyor. Marka, daha az modelle daha yüksek kârlılık ve daha güçlü bir premium konumlanma hedefliyor.

Kaynak: Haberler.com