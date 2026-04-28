Trump'tan Merz'e 'İran' salvosu: Ne konuştuğunu bilmiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in İran savaşı ve Washington hakkındaki sözlerine yanıt verdi.

“NE KONUŞTUĞUNU BİLMİYOR”

Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasının “dünya için ciddi bir tehdit” oluşturacağını savunarak, böyle bir senaryoda küresel güvenliğin risk altına gireceğini ifade etti.

Bu konuda bazı ülkelerin ve liderlerin daha önce adım atması gerektiğini kaydeden Trump, daha sonra Merz'in açıklamalarına değindi ve “İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşündüğünü” iddia ederek, “Ne konuştuğunu bilmiyor” diye ekledi.

Almanya’nın ekonomik durumuna da değinen Trump, ülkenin hem ekonomik hem de diğer alanlarda zor bir süreçten geçtiğini öne sürdü.

MERZ: ABD İRAN LİDERLİĞİ TARAFINDAN AŞAĞILANIYOR

ABD'nin İran'daki savaşı hızlı bir şekilde sona erdirebileceğine inanmadığını belirten Merz, "Çünkü İranlılar daha önce düşünüldüğünden çok daha güçlüler ve Amerikalıların müzakerelerde gerçekten ikna edici bir stratejisi yok" diye konuştu.

Merz, "Bu tür çatışmaların sorunu her zaman şudur: Sadece içeri girmek yetmez, aynı zamanda tekrar çıkmak da gerekir. Bunu Afganistan'da 20 yıl boyunca çok acı bir şekilde gördük. Irak'ta da gördük." ifadelerini kullandı.

Merz, ABD'lilerin, İran'daki bu savaşa hiçbir planları olmadan girdiklerini ve bunun da çatışmayı şimdi sona erdirmeyi daha da zorlaştırdığını savundu.

İranlıların çok iyi müzakereci olduklarını ya da müzakere etmemekte çok yetenekli olduklarını belirten Merz, "Bütün bir ulus (ABD) İran liderliği tarafından aşağılanıyor." dedi.

Kaynak: Haberler.com