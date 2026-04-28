Bursa çevre yolunun ücretli olacağı iddiaları yalanlandı

Bursa çevre yolunun ücretli olacağı iddiaları yalanlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bursa çevre yolunun ücretli olacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, Bursa çevre yolunun ücretli olacağına ilişkin iddiaları yalanladı. Yetkililer, böyle bir uygulama için kanuni düzenleme gerektiğini vurgulayarak, mevcut gündemde bu yönde herhangi bir çalışmanın bulunmadığını ifade etti.

“KANUNİ DÜZENLEME GEREKİR”

Bakanlık yetkilileri, şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahatlatan ve bir bölümü şehir merkezinde yer alan Bursa Çevre Yolu’nda araç geçişinin ücretli olacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bu tür bir uygulama için yasal düzenleme gerektiği, ancak böyle bir düzenlemenin gündemde olmadığı kaydedildi.

CHP’Lİ YAVUZYILMAZ İDDİA ETMİŞTİ

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Karayolları 14. Bölge’de 2026 yılında yapılan ihalelere özelleştirme maddesi eklendiğini öne sürerek, Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında Bursa Çevre Yolu’nun ücretli hale gelebileceğini iddia etmişti. Yavuzyılmaz, Gemlik Ayrımı ile İnegöl Ayrımı arasındaki geçiş ücretinin 113 TL olabileceğini dile getirmişti.

BAKANLIK İDDİALARI REDDETTİ

Bakanlık yetkilileri, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Bursa Çevre Yolu’nun ücretlendirilmesine yönelik herhangi bir planın bulunmadığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu

Toplantıdan karar çıktı! Trump'tan İran'ın sürpriz teklifine yanıt
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti

Kritik eşik aşıldı! Savaşın başından bu yana bir ilk
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi

Dosyadaki kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
500

Rober Hatemo'yu korkutan olay: Aklından geçirdiği ekranına düştü

Ünlü şarkıcıyı korkutan olay: Aklından geçirdiği ekranına düştü
Seda Sayan'dan 'Ter kokuyor' dediği İstanbul'la ilgili sürpriz öneri

"Ter kokuyor" dediği İstanbul için bakın ne önerdi

Karısını taciz eden adamı yumrukla yere serdi! İzleyenler ikiye bölündü

Karısını taciz eden adamı tek yumrukta yere serdi
Ayaş Kaymakamı'na bakanlıktan da soruşturma! Görev yeri değiştirildi

"Kes lan" cevabı bardağı taşırdı! Bakanlık da ilk cezasını kesti
Rober Hatemo'yu korkutan olay: Aklından geçirdiği ekranına düştü

Ünlü şarkıcıyı korkutan olay: Aklından geçirdiği ekranına düştü
Fener taraftarından Tedesco'yu ağlatacak hamle

Fener taraftarından Tedesco'yu ağlatacak hamle
Kan donduran olayın sır perdesini JASAT kaldırdı! Meğer intihar değilmiş

Kan donduran olayın sır perdesini JASAT kaldırdı