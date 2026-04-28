Bursa çevre yolunun ücretli olacağı iddiaları yalanlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, Bursa çevre yolunun ücretli olacağına ilişkin iddiaları yalanladı. Yetkililer, böyle bir uygulama için kanuni düzenleme gerektiğini vurgulayarak, mevcut gündemde bu yönde herhangi bir çalışmanın bulunmadığını ifade etti.

“KANUNİ DÜZENLEME GEREKİR”

Bakanlık yetkilileri, şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahatlatan ve bir bölümü şehir merkezinde yer alan Bursa Çevre Yolu’nda araç geçişinin ücretli olacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bu tür bir uygulama için yasal düzenleme gerektiği, ancak böyle bir düzenlemenin gündemde olmadığı kaydedildi.

CHP’Lİ YAVUZYILMAZ İDDİA ETMİŞTİ

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Karayolları 14. Bölge’de 2026 yılında yapılan ihalelere özelleştirme maddesi eklendiğini öne sürerek, Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında Bursa Çevre Yolu’nun ücretli hale gelebileceğini iddia etmişti. Yavuzyılmaz, Gemlik Ayrımı ile İnegöl Ayrımı arasındaki geçiş ücretinin 113 TL olabileceğini dile getirmişti.

BAKANLIK İDDİALARI REDDETTİ

Bakanlık yetkilileri, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Bursa Çevre Yolu’nun ücretlendirilmesine yönelik herhangi bir planın bulunmadığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı