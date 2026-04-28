İstanbul Boğazı'nda gemi yalıya metreler kala karaya oturdu, geçişler geçici olarak durduruldu

Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yapan Türk bayraklı "KAPPA" isimli konteyner gemisi, Yeniköy açıklarında yalıya metreler karaya oturdu.

Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yapan Türk bayraklı "KAPPA" isimli konteyner gemisi, Yeniköy açıklarında yalıya metreler karaya oturdu. Olay nedeniyle Boğaz'daki deniz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Karaya oturan gemi havadan görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan hareketle İzmit'e seyredecek KAPPA isimli Türk bayraklı konteyner gemisi, kıyıya ve yalılara birkaç metre kala durabildi. Bölgedeki risk nedeniyle ekipler hızla harekete geçti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine sevk edilirken, "Kurtarma-5" römorkörünün gemiye refakat ettiği öğrenildi. Kurtarma çalışmalarının Yeniköy açıklarında yoğun şekilde sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, geminin toplam uzunluğunun 147,87 metre, genişliğinin ise 23 metre olduğu belirtildi. Olay anı ve bölgede yürütülen çalışmalar ise dron ile görüntülendi.

Yetkililer, Boğaz'daki gemi trafiğinin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurulduğunu belirtirken, geminin bulunduğu yerden kurtarılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

