Banka ölüm belgesi istedi, yanlış anlayıp kardeşinin kemiklerini götürdü

Hindistan’da bir adam, bankadan kız kardeşinin hesabındaki parayı çekmek isterken kendisinden ölüm belgesi istenince durumu yanlış anladı. Okuma yazma bilmeyen adam, iki ay önce ölen kardeşinin mezarını açarak kemiklerini bankaya götürdü. Olay bankada paniğe yol açarken, polis müdahale ederek durumu açıkladı.

  • Hindistan'ın Odisha eyaletinde Jitu Munda, bankadan kız kardeşinin hesabındaki 19 bin 300 rupiyi çekmek için ölüm belgesi istenince kız kardeşinin iskeletini bankaya götürdü.
  • Okuma yazma bilmeyen Munda, banka görevlilerinin talebini yanlış anlayarak kız kardeşinin mezarını açtı ve kemiklerini torbaya koyarak bankaya getirdi.
  • Banka çalışanları durumu polise bildirdi; polis Munda'yı ölüm belgesi alması gerektiği konusunda bilgilendirdi ve kötü niyeti olmadığı belirtildi.

Hindistan’ın Odisha eyaletinde yaşanan olay, büyük şaşkınlık yarattı. Bankadan para çekmek isteyen bir kişi, kendisinden “ölüm belgesi” istenince hayatını kaybeden kız kardeşinin iskeletini bankaya götürdü.

19 BİN RUPİ İÇİN ŞOKE EDEN GİRİŞİM

Keonjhar bölgesinde yaşayan Jitu Munda, yaklaşık iki ay önce hayatını kaybeden kız kardeşinin hesabındaki 19 bin 300 rupiyi çekmek istedi. Ancak banka yetkilileri, paranın çekilebilmesi için resmi ölüm belgesi ve gerekli evrakları talep etti.

İSTEĞİ ANLAMAYINCA MEZARI AÇTI

Okuma yazma bilmediği belirtilen Munda, banka görevlilerinin istediği belgeleri anlayamayınca kız kardeşinin mezarını açtı. Kemikleri çıkaran Munda, bunları bir torbaya koyarak bankaya götürdü.

BANKADA PANİK YAŞANDI

Munda’nın iskeletle bankaya gelmesi üzerine çalışanlar panik yaşadı ve durumu polise bildirdi. Olay kısa sürede çevrede duyulurken çok sayıda kişi banka önünde toplandı.

POLİS İKNA ETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, Munda’yı ölüm belgesi alınması gerektiği konusunda bilgilendirdi. Yetkililer, Munda’nın durumu yanlış anladığını ve herhangi bir kötü niyetinin bulunmadığını ifade etti.

Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu

Toplantıdan karar çıktı! Trump'tan İran'ın sürpriz teklifine yanıt
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti

Kritik eşik aşıldı! Savaşın başından bu yana bir ilk
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi

Dosyadaki kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Yemin ederim bazı insanlar tamamen kafayı yemiş kesin bu adam hasta birisidir yoksa bu şekil hareket etmezdi

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener taraftarından Tedesco'yu ağlatacak hamle

Fener taraftarından Tedesco'yu ağlatacak hamle
Karısını taciz eden adamı yumrukla yere serdi! İzleyenler ikiye bölündü

Karısını taciz eden adamı tek yumrukta yere serdi
Ayaş Kaymakamı'na bakanlıktan da soruşturma! Görev yeri değiştirildi

"Kes lan" cevabı bardağı taşırdı! Bakanlık da ilk cezasını kesti
Rober Hatemo'yu korkutan olay: Aklından geçirdiği ekranına düştü

Ünlü şarkıcıyı korkutan olay: Aklından geçirdiği ekranına düştü
Fener taraftarından Tedesco'yu ağlatacak hamle

Fener taraftarından Tedesco'yu ağlatacak hamle
Kan donduran olayın sır perdesini JASAT kaldırdı! Meğer intihar değilmiş

Kan donduran olayın sır perdesini JASAT kaldırdı
Galatasaray Lisesi'ndeki çalınan teneffüs zili Fenerbahçe taraftarından tepki topladı

Galatasaray Lisesi'ndeki çalınan teneffüs zili infial yarattı