Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba
Süper Lig devi Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, İtalya’dan gelen dikkat çekici bir iddiayla gündeme geldi. Nijeryalı futbolcunun, Napoli dönemine ait bir olay nedeniyle resmi makamlara şikayet edildiği öne sürüldü.
ARAÇ KİRALAMA KRİZİ İDDİASI
İtalyan basınında Corriere, Repubblica ve Il Giorno’da yer alan haberlere göre, Mercedes-Benz şirketi Osimhen hakkında şikayette bulundu. İddiaya göre yıldız futbolcu, 2023 yılında Napoli’de forma giydiği dönemde Mercedes GLE model araç için kiralama sözleşmesi yaptı. Şirketin başvurusunda, Osimhen’in araç taksitlerini ödemediği ve bu nedenle yaklaşık 90 bin euro borç oluştuğu ileri sürüldü.
ANAHTAR TESLİMİ DE YAPILMADI İDDİASI
Crescenzago karakolunda tutulan tutanaklara dayandırılan haberde, sözleşme süresi dolmasına rağmen aracın anahtarlarının da teslim edilmediği iddia edildi. Bu gerekçeyle şirketin, Osimhen’i “zimmete para geçirme” suçlamasıyla şikayet ettiği belirtildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Şikayet sonrası İtalyan makamlarının konuyla ilgili inceleme başlattığı ifade edildi. Olayla ilgili Osimhen cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.