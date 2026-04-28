Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba

İtalyan basınında yer alan iddialara göre Victor Osimhen’in Napoli’de forma giydiği dönemde araç kiralama sürecinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık 90 bin euroluk borç ve sözleşme ihlali gerekçesiyle resmi makamlara şikayet edildiği öne sürüldü.

  • Victor Osimhen, 2023 yılında Napoli'de oynarken kiraladığı Mercedes GLE model aracın taksitlerini ödemediği iddiasıyla Mercedes-Benz tarafından şikayet edildi.
  • Şikayette, Osimhen'in yaklaşık 90 bin euro borcu olduğu ve sözleşme süresi dolmasına rağmen araç anahtarlarını teslim etmediği ileri sürüldü.
  • İtalyan makamları, 'zimmete para geçirme' suçlamasıyla yapılan şikayet üzerine inceleme başlattı.

Süper Lig devi Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, İtalya’dan gelen dikkat çekici bir iddiayla gündeme geldi. Nijeryalı futbolcunun, Napoli dönemine ait bir olay nedeniyle resmi makamlara şikayet edildiği öne sürüldü.

ARAÇ KİRALAMA KRİZİ İDDİASI

İtalyan basınında Corriere, Repubblica ve Il Giorno’da yer alan haberlere göre, Mercedes-Benz şirketi Osimhen hakkında şikayette bulundu. İddiaya göre yıldız futbolcu, 2023 yılında Napoli’de forma giydiği dönemde Mercedes GLE model araç için kiralama sözleşmesi yaptı. Şirketin başvurusunda, Osimhen’in araç taksitlerini ödemediği ve bu nedenle yaklaşık 90 bin euro borç oluştuğu ileri sürüldü.

ANAHTAR TESLİMİ DE YAPILMADI İDDİASI

Crescenzago karakolunda tutulan tutanaklara dayandırılan haberde, sözleşme süresi dolmasına rağmen aracın anahtarlarının da teslim edilmediği iddia edildi. Bu gerekçeyle şirketin, Osimhen’i “zimmete para geçirme” suçlamasıyla şikayet ettiği belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Şikayet sonrası İtalyan makamlarının konuyla ilgili inceleme başlattığı ifade edildi. Olayla ilgili Osimhen cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Alper Kızıltepe
İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı

Toplantıdan sonuç çıktı! Ankara'da 9 gündür süren kriz çözüldü
Trump: İran bize 'Çöküşteyiz' dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar

Trump’tan bomba İran çıkışı! Tahran bu sözleri söylediyse durum vahim
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı

Huzurevinde büyük skandal! Bakanlık anında düğmeye bastı

YDS sonuçları açıklandı

On binlerce öğrencinin heyecanla beklediği açıklama geldi
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç isim talip

Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç talip

Küçük çocuğun oyun merakı uluslararası sınırı aştı: Yanlışlıkla Kanada’ya geçti

Saniyeler içinde ülke değiştirdi: Oyun oynarken "Kaçak göçmen" oldu!