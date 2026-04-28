Rober Hatemo'yu korkutan olay: Aklından geçirdiği ekranına düştü

Ünlü şarkıcı Rober Hatemo, sabah saatlerinde yaşadığı ilginç olayı takipçileriyle paylaştı. Yataktan kalkar kalkmaz kıymalı börek yapmayı düşündüğünü söyleyen şarkıcı, henüz kimseyle konuşmadan telefonunu eline aldığını ifade etti. Ancak sosyal medyada karşısına çıkan reklam karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Hatemo, “Kıymalı börek yapayım dedim, sadece düşündüm. Telefonu açtım, karşıma kıymalı börek reklamı çıktı” diyerek yaşadığı durumu detaylarıyla anlattı.

“BU NASIL BİR ALGORİTMA?”

Ünlü isim, yaşadığı korkutucu deneyimi “Şaka gibi” sözleriyle değerlendirirken, algoritmaların bu kadar isabetli olmasına anlam veremediğini dile getirdi. Yalnız olduğunu ve kimseyle konuşmadığını özellikle vurgulayan Hatemo, “Bu nasıl bir algoritma? Ben konuşmadım ki yalnızım zaten kime konuşacağım? Şaka gibi ya. Yani algoritma düşündüğünü nasıl önüne çıkartabiliyor? Bu gerçekten çok korkunç. Size de oluyor mu?" diyerek takipçilerine de aynı durumu yaşayıp yaşamadıklarını sordu.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı benzer deneyimler yaşadığını belirtti.