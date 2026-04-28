Rober Hatemo'yu korkutan olay: Aklından geçirdiği ekranına düştü

Şarkıcı Rober Hatemo, sabah uyanınca kıymalı börek yapmayı düşündüğünü ve daha sonra internette karşısına kıymalı börek reklamı çıktığını anlattı. Yaşadığı denetimin korkutucu olduğunu ifade eden Hatemo, "Bu nasıl algoritma? Ben konuşmadım bile. Şaka gibi. Algoritma düşündüğünü nasıl önüne çıkarabiliyor. Bu gerçekten çok korkunç. Size de oluyor mu?" ifadelerini kullandı.

  • Rober Hatemo, yataktan kalkar kalkmaz kıymalı börek yapmayı düşündü ve telefonunu açtığında karşısına kıymalı börek reklamı çıktı.
  • Hatemo, algoritmaların düşüncelerini bu kadar isabetli tahmin etmesini korkutucu bulduğunu ve takipçilerine benzer deneyim yaşayıp yaşamadıklarını sordu.
  • Paylaşım sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok kullanıcı benzer deneyimler yaşadığını belirtti.

Ünlü şarkıcı Rober Hatemo, sabah saatlerinde yaşadığı ilginç olayı takipçileriyle paylaştı. Yataktan kalkar kalkmaz kıymalı börek yapmayı düşündüğünü söyleyen şarkıcı, henüz kimseyle konuşmadan telefonunu eline aldığını ifade etti. Ancak sosyal medyada karşısına çıkan reklam karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Hatemo, “Kıymalı börek yapayım dedim, sadece düşündüm. Telefonu açtım, karşıma kıymalı börek reklamı çıktı” diyerek yaşadığı durumu detaylarıyla anlattı.

“BU NASIL BİR ALGORİTMA?”

Ünlü isim, yaşadığı korkutucu deneyimi “Şaka gibi” sözleriyle değerlendirirken, algoritmaların bu kadar isabetli olmasına anlam veremediğini dile getirdi. Yalnız olduğunu ve kimseyle konuşmadığını özellikle vurgulayan Hatemo, “Bu nasıl bir algoritma? Ben konuşmadım ki yalnızım zaten kime konuşacağım? Şaka gibi ya. Yani algoritma düşündüğünü nasıl önüne çıkartabiliyor? Bu gerçekten çok korkunç. Size de oluyor mu?" diyerek takipçilerine de aynı durumu yaşayıp yaşamadıklarını sordu.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı benzer deneyimler yaşadığını belirtti.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTolga Akay:

Ses kaydı alıp dinliyor . Arkadaş işe aldatmak üzerine sohbet ediyorduk. İnsta reels leri hep aldatmak üzerine geldi

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Bana da geliyor böyle şeyler eşime sesleniyorum sonra google dan ararken karşıma çıkıyor konuştuğum konu,maalesef dinleniyoruz.

