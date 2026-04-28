Haberler

Telefon tamircisini öldüren şüpheliler, delilleri yakarak yok etmişler

Telefon tamircisini öldüren şüpheliler, delilleri yakarak yok etmişler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADANA'da telefon tamircisi Emrah Satıkalp'i (37), iş yerinde tabancayla vurarak öldüren İ.E.Y. (17) ve olay yerine götürüp, kaçmasına yardım eden O.A. (16) ile M.M.A. (17) ve M.G. (17) yakalanıp, tutuklandı. Şüphelilerin, cinayetten sonra buluştuğu M.M.A. ve M.G.'nin, delilleri yok etmek için olayda kullanılan motosikleti ateşe verip, yaktığı ortaya çıktı.

Olay, 30 Mart'ta saat 12.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kar maskesiyle gizleyen şüpheli, arkadaşının kullandığı motosikletle telefon tamircisi Emrah Satıkalp'in iş yerine girdi. Belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, tezgahta bekleyen Satıkalp'i başından vurduktan sonra geldiği motosiklete binip kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Satıkalp, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Emrah Satıkalp, buradaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİLER

Saldırıya ilişkin çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve 10 kilometre çapındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Takip Sistemi (PTS) ve güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmada silahı kullanan şüphelinin İ.E.Y., motosikleti kullananın ise Lübnan uyruklu O.A. olduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin kaçtıkları motosikleti ise Mıdık Mahallesi'nde M.M.A., M.G.'ye ve H.Ö.'ye (14) verdiği saptandı.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

Bölgede araştırma yapan cinayet dedektifleri, 3 şüphelinin teslim aldıkları motosikleti delilleri yok etmek için ateşe verip, yaktığını ortaya çıkardı. Ekipler, daha sonra Barbaros Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit ettiği 5 şüpheliyi, adrese düzenlenen operasyonda yakaladı. Evdeki aramada, aralarında olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancanın da bulunduğu 1'i kurusıkı 5 ruhsatsız tabanca ile kar maskesi ele geçirildi.

ÖLENİ TANIMADIKLARINI ÖNE SÜRDÜLER

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, haklarındaki suçlamaları reddedip, Emrah Satıkalp'i tanımadıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.E.Y., O.A., M.M.A. ve M.G. tutuklanırken, H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan polisin, cinayette dahli bulunabileceği değerlendirilen başka şüphelilerin de yakalanması için incelemeyi sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

