İçişleri Bakanlığı'nda maden işçileri için toplantı

Ankara'da, maaşlarını alamadıkları için 9 gündür eylemde olan Doruk Madencilik işçileri için İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Bakanlıkta sorunun çözümü için toplantı başladı.

BAKANLIKTA, GREVDEKİ İŞÇİLER İÇİN TOPLANTI YAPILIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara'da bir süredir devam eden maden işçilerinin eylemlerini değerlendirmek amacıyla, işçi ve işveren tarafları arasında bir görüşme gerçekleştirilmektedir. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, Emniyet Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, Sendika yetkilisi Başaran Aksu, maden işçisi Sinan Koçak, maden işçisi Özcan Gültekin ve Doruk Madencilik Şirketi sahibi Sabahattin Yıldız yer almaktadır. Saat 16:00'da başlayan toplantıda devam eden grev ve eylemleri son erdirmek üzere uzlaşma zemini üzerinde görüşmeler devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik işçilerinin durumuna ilişkin görüştüğünü belirtti. Hakan, “Madencilerin alacaklarının kalan kısmı bu sabah ödeniyor. Paralar madencilerin hesaplarına yatıyor. Patron söz vermiş...” ifadelerini kullandı.

POLİS MÜDAHALESİNE ‘YUMUŞAMA’ TALİMATI

Ahmet Hakan, Bakan Çiftçi’ye polisin müdahalesini de sorduğunu aktararak, eylem alanına yasa dışı marjinal grupların sızdığının değerlendirildiğini yazdı. Çiftçi’nin polise, “Provokatörleri ayırın ama işçilere son derece dikkatli ve mümkün olduğunca müsamahakâr davranın” talimatı verdiğini ifade etti.

BAKAN ÇİFTÇİ DEVREYE GİRDİ

Bakan Mustafa Çiftçi, işçilerin alacaklarının ödenmesi konusunda da devreye girdi. Yıldızlar SSS Holding’in sahibi Sabahattin Yıldız ile görüşen Çiftçi’nin, “İşçilerin alacaklarını ödeyin, bu eylem sona ersin” çağrısında bulunduğu ve bu çağrıya olumlu yanıt verildiği belirtildi.

KALAN ÖDEME HESAPLARA YATIRILACAK

Şirketin daha önce işçi alacaklarının 36 milyon liralık bölümünü ödediği, kalan tutarın ise bu sabah itibarıyla işçilerin hesaplarına yatırılacağı bildirildi. Ödeme sürecinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yakından takip edildiği aktarılırken, gelişmenin ardından eylemin sona ermesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı