Gaziantep merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 81 şüpheliden 70'i tutuklandı

Gaziantep merkezli 8 ilde 8 ay süren teknik takibin ardından düzenlenen yasa dışı bahis ve suç örgütü operasyonunda yakalanan 81 şüpheliden 70'i tutuklandı. Diğer 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire Başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca Gaziantep merkezli 8 ilde "Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçuna yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Gaziantep merkezli Adana, Ağrı, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 8 ay süren teknik takibin ardından düzenlenen operasyonunda yakalanan 81 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Şüphelilerin, suçtan elde edilen paraları İstanbul Kapalı Çarşı ve Adana'daki kuyumcular üzerinden akladıkları tespit edildi.

Yapılan eş zamanlı şafak operasyonları çerçevesindeki aramalarda ise 171 adet banka kartı, 92 adet cep telefonu, 87 adet SIM kart, 33 adet hard disk /bilgisayar, 23 adet USB bellek, 6 adet hafıza kartı, 4 adet tablet ele geçirilmişti. Şüphelilerin son iki yıla ait MASAK incelemesinde 254 banka hesabı ve 121 kripto hesabında toplam 50 milyar TL para hareketi olduğu belirlenmiş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama kapsamında yaklaşık değeri 30,5 milyon TL olan 1 adet otomobil, 130 adet banka hesabı ve 1 adet arsa için el koyma tedbiri uygulanmıştı.

Adliyede hakim karşısına çıkan 81 şüpheliden 70'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
