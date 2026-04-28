Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Fenerbahçe’de derbi mağlubiyetinin ardından beklenen karar resmen açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp, teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyetiyle yollarını ayırdı.

SPORTİF YAPIDA DA DEĞİŞİM

Kulüpten yapılan resmi açıklamada yalnızca teknik heyetle değil, sportif yapılanmada da ayrılığa gidildiği belirtildi. Sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile de yolların ayrıldığı duyuruldu.

KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI

Açıklamada görevlerinden ayrılan isimlere kulübe yaptıkları katkılar için teşekkür edilirken, kariyerlerinin devamı için başarı dilekleri iletildi.

TEDESCO TAZMİNATSIZ AYRILDI

Domenico Tedesco’nun ayrılık sürecinde kulübe herhangi bir zorluk çıkarmadığı ve 5 milyon euroyu bulan tazminat hakkından feragat ederek kulüpten ayrıldığı öğrenildi. Alınan bu kararlarla birlikte Fenerbahçe’de yeni teknik direktör ve yapılanma süreci için çalışmaların hız kazanması bekleniyor.